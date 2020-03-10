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Эксперт: С белорусским рублем ничего не происходит – это падение российского и котировок нефти

10.03.2020 12:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как падение цен на нефть и российского рубля скажется на курсах валют в Беларуси? Что будет с белорусским рублем и спросом на валюту?

Свое мнение об этом в комментарии Myfin.by высказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

– На открытии биржевых торгов по нефти в ночь с воскресенья 8 марта на понедельник 9 марта произошел рекордный обвал цен на нефть. Цены на нефть упали более чем на 25%. Последний раз такое однодневное падение было в далеком 1991 году.

Падение было связано с тем, что полностью развалилась сделка ОПЕК+. Сначала, по инициативе России, в рамках сделки не нарастили сокращение добычи. Россия была за то, чтобы сохранить старые ограничения по добыче (1,7 млн баррелей в сутки). ОПЕК хотела увеличить еще на полтора млн баррелей в сутки. РФ была против.

В результате Саудовская Аравия сказала, что раз не будет новой сделки и дополнительного сокращения, значит и старая сделка перестанет работать. В результате рынок нефти пошел вразнос.

Как следствие упал российский рубль. В понедельник в России выходной, биржи закрыты. Но банки котируют наличный курс доллара к рублю. На иностранных биржах торгуется фьючерс доллар/российский рубль. И там последовало падение рубля примерно на 10%, до 73 российских рублей за 1 доллар.

В результате этого падения российского рубля к доллару на 10% уже в Беларуси, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, доллар вырос на 5% к белорусскому рублю. А российский рубль к белорусскому упал почти на те же 5%.

При этом стоимость валютной корзины в ходе торгов понедельника выросла примерно на 0,2%. То есть, с самим белорусским рублем ничего не происходит. Это исключительно колебания российского рубля к доллару, вызванное падением котировок нефти.


Если говорить о каких-то ближайших перспективах, после того как нефть марки Brent упала до 32 долларов за баррель, утром понедельника она стала восстанавливаться и выросла до 36 долларов за баррель.

То есть весьма вероятно, что этот уровень в 32 доллара для нефти марки Brent был локальным минимумом. Дальше нефть, даже в отсутствии договоренности у стран ОПЕК+, будет восстанавливаться в сторону 40 долларов за баррель. В этом случае произойдет восстановление и российского рубля к доллару.

Для белорусского рынка это будет означать снижение доллара с сегодняшних максимумов и рост российского рубля с сегодняшних локальных минимумов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Как падение цен на нефть и российского рубля скажется на курсах валют в Беларуси? Что будет с белорусским рублем и спросом на валюту?
 
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