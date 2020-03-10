Выйдет «на новый уровень»: первые снимки модернизированного Renault Kaptur

Источник материала: Tut.by

Кроссовер Kaptur, выпуск которого на российском заводе Renault начался в 2016 году, готовится к масштабному обновлению.





Городской «паркетник» выйдет «на новый уровень во всем, что касается технологий, динамики, комфорта и практичности», говорится в пресс-релизе компании. Главным новшеством для Kaptur станет использование платформы Global Access, то есть глубоко модернизированного варианта архитектуры B0. Другими словами, шасси Kaptur теперь будет унифицировано с Arkana. Это означает, что Kaptur получит рулевое управление с электромеханическим усилителем и новые настройки подвески, а в моторной гамме появится 1,3-литровый турбодвигатель TCe мощностью 150 л.с.





Что касается внешности кроссовера, то ее обновили совсем скромно — решетку радиатора приукрасили хромом, появились колесные диски нового дизайна. Обещан «совершенно новый интерьер» с измененной передней панелью и расширенными возможностями персонализации.

Прочие детали об обновленном Kaptur станут известны позже — премьера посвежевшего кроссовера состоится в первой половине нынешнего года.