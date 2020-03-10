«Выносит пациентов весом в 100 килограммов». Белорусский бренд снял кампанию с женщинами «мужских профессий»

Источник материала: Tut.by

Белорусский бодипозитивный бренд Normal снял серию видеоинтервью с женщинами, которые заняты в «мужских профессиях». В фэшн-роликах снялись: чемпионка мира по рукопашному бою, фельдшер, оператор крана, пауэрлифтер, хирург, патологоанатом и инженер.

— Женщин часто осуждают за выбор чего-либо, в том числе и за выбор профессий, которые называют мужскими. Считается, что они в силу своих женских качеств не могут справиться с этой работой, хотя это далеко не так, что подтверждают участницы нашего проекта. Каждая героиня — олицетворение сильного человека, причем не только внутренне: это профессионалки, которые выполняют тяжелую физическую работу, — рассказывает режиссер проекта Ксения Чертович.

— Например, чемпионка мира по рукопашному бою учит курсантов МЧС, мужчин, драться. Она говорит, что женщины не могут идти в пожарные и спасать людей, хотя многие спортсменки сильнее мужчин и могли бы делать эту работу. Девушка-фельдшер работает на скорой и иногда с коллегой выносит пациентов весом до 100 килограммов на руках, когда их нужно везти в больницу, а идти они не могут. Оператор крана часто поднимает тяжелые детали и проводит много часов на большой высоте, в тяжелых условиях. Хирург много часов стоит на ногах, чтобы выполнять сложные операции, при этом ей нужно справляться с прессингом и недоверием к ней как к профессионалу.





















— Кроме того, для нас было важно показать, насколько все героини разные и насколько разной бывает женская красота. Кажется, что сейчас настало время, когда нам уже ничего доказывать не надо, но на деле все далеко не так. Очень много требований, порой противоречащих друг другу: нужно быть красивой и хорошо выглядеть, зарабатывать и строить карьеру, но при этом быть хорошей матерью. По-моему, все, кто справляется с такой большой нагрузкой и давлением, заслуживает уважения. И без разговоров о том, что они «слабый пол» и чего-то не могут добиться в этой жизни.

Музыку для проекта написала известная белорусская исполнительница Palina. Интервью с девушками будут выходить на протяжении недели в инстаграме бренда.