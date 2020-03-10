ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Выносит пациентов весом в 100 килограммов». Белорусский бренд снял кампанию с женщинами «мужских профессий»

10.03.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусский бодипозитивный бренд Normal снял серию видеоинтервью с женщинами, которые заняты в «мужских профессиях». В фэшн-роликах снялись: чемпионка мира по рукопашному бою, фельдшер, оператор крана, пауэрлифтер, хирург, патологоанатом и инженер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Normal (@normal.official) 8 Мар 2020 в 1:08 PST

—  Женщин часто осуждают за выбор чего-либо, в том числе и за выбор профессий, которые называют мужскими. Считается, что они в силу своих женских качеств не могут справиться с этой работой, хотя это далеко не так, что подтверждают участницы нашего проекта. Каждая героиня — олицетворение сильного человека, причем не только внутренне: это профессионалки, которые выполняют тяжелую физическую работу, — рассказывает режиссер проекта Ксения Чертович.

— Например, чемпионка мира по рукопашному бою учит курсантов МЧС, мужчин, драться. Она говорит, что женщины не могут идти в пожарные и спасать людей, хотя многие спортсменки сильнее мужчин и могли бы делать эту работу. Девушка-фельдшер работает на скорой и иногда с коллегой выносит пациентов весом до 100 килограммов на руках, когда их нужно везти в больницу, а идти они не могут. Оператор крана часто поднимает тяжелые детали и проводит много часов на большой высоте, в тяжелых условиях. Хирург много часов стоит на ногах, чтобы выполнять сложные операции, при этом ей нужно справляться с прессингом и недоверием к ней как к профессионалу.






— Кроме того, для нас было важно показать, насколько все героини разные и насколько разной бывает женская красота. Кажется, что сейчас настало время, когда нам уже ничего доказывать не надо, но на деле все далеко не так. Очень много требований, порой противоречащих друг другу: нужно быть красивой и хорошо выглядеть, зарабатывать и строить карьеру, но при этом быть хорошей матерью. По-моему, все, кто справляется с такой большой нагрузкой и давлением, заслуживает уважения. И без разговоров о том, что они «слабый пол» и чего-то не могут добиться в этой жизни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Normal (@normal.official) 9 Мар 2020 в 4:57 PDT

Музыку для проекта написала известная белорусская исполнительница Palina. Интервью с девушками будут выходить на протяжении недели в инстаграме бренда.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский бодипозитивный бренд Normal снял серию видеоинтервью с женщинами, которые заняты в «мужских профессиях». В фэшн-роликах снялись: чемпионка мира по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие дома в Слуцке попадут под льготное кредитование
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика