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Ситуация на валютном рынке: какие курсы выставляют обменники и что будет с ценами на товары
Источник материала: Tut.by
Белорусский рубль сегодня укрепился к доллару и евро, но отыграть утраченные 9 марта позиции не удалось. Банки отреагировали на новости с валютно-фондовой биржи и начали снижать курсы валют. Торговля тем временем в ожидании, как будет развиваться ситуация на валютном рынке: если нацвалюта не восстановит позиции или продолжит падать, то, скорее всего, придется повышать цены на импортные товары. TUT.BY собрал актуальную информацию по ситуации на валютном рынке — нашем и у стран-соседей.
Чем закончились торги и какие курсы в обменниках
По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 10 марта национальная валюта
Банки отреагировали на новости с биржи снижением курсов. Если утром 10 марта cамый высокий курс продажи банком доллара составлял 2,42 рубля (Беларусбанк и Банк ВТБ), а евро — 2,752 рубля (Белинвестбанк), то к обеду — 2,4 рубля и 2,75 рубля (Беларусбанк). К примеру, Белинвестбанк к обеду снизил продажу евро до 2,6520 рубля, а Банк ВТБ доллара — до 2,35 рубля.
Каждый банк может ставить свои курсы. Но почему разбежка небольшая?
Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб говорит, что на самом деле белорусский рубль никак не зависит от российского, потому что у нас рыночное курсообразование, плавающий курс.
— Это значит, что курс каждой иностранной валюты к белорусскому рублю зависит от спроса на нее и предложения, — поясняет эксперт. — Но есть внешние вещи, от которых курсы зависят не только у нас, но и в любой другой стране. Это кросс-курсы или, проще говоря, отношение курсов иностранных валют между собой. То есть сколько у нас будет стоить доллар зависит от спроса и предложения. Сколько у нас будет стоить евро, тоже зависит от спроса и предложения. Но эти два курса будут связаны между собой теми курсами, которые существуют в мире. То есть, если в мире сейчас за евро дают 1,14 доллара, у нас может быть какой угодно курс доллара, какой угодно курс евро, но отношение, если один курс поделить на второй, мы должны получить 1,14.
Это соотношение между евро и долларом в мире и, как говорит эксперт, если у нас будет евро стоить дороже по отношению к доллару, то к нам прибегут все инвесторы мира продавать евро. Если евро будет стоить дешевле по отношению к доллару, чем в мире, то все компании захотят скупить наш евро. На рынке так не бывает.
— Здесь можно привести простую аналогию — курсы валют в обменниках. Сейчас они никак не регулируются. Раньше были какие-то коридоры отклонений от официального курса — не больше 2% от курсов Нацбанка. Сейчас такого нет. Каждый банк ставит курсы, какие хочет, — продолжает Вадим Иосуб. — Но при этом волшебным образом получается, что эти курсы у всех более или менее одинаковые, разница 1−2 копейки. Здесь работает рынок. Если кто-то поставит курс валюты сильно больше, чем у других, то туда прибегут люди и сдадут валюту по повышенному курсу. Такой банк сам себя накажет. Если кто-то поставит курс значительно ниже чем у всех, туда прибегут и купят валюту подешевле — банк сам себя накажет.
Что будет с ценами на технику и электронику
В торговых сетях, которые продают бытовую технику и электронику,
— Также довольно много неопределенности с закупочными ценами будущих партий товара из России, поскольку у многих российских поставщиков в понедельник был выходной, и пока у нас нет информации по новым условиям работы. А белорусский рубль по отношению к российскому даже укрепился, — комментируют в компании. — В свою очередь, цены на произведенные в России товары зависят в том числе от уровня локализации производства и доли импортных комплектующих в себестоимости, что несет в себе дополнительную неопределенность в ценообразовании по каждому отдельному бренду и категории. Мы полагаем, что в течение нескольких дней станет ясно, как поведет себя рынок в ближайшем будущем, и будет выработана стратегия реагирования.
Тем не менее, «резкого одномоментного роста цен» в 21vek.by не ожидают.
Курсы валют отразятся не только на стоимости товаров в сетевых магазинах, но и у средних и мелких предпринимателей. Однако не стоит ожидать резкого роста цен.
— Подорожала стоимость конвертации валюты, белорусский рубль падает — все это отразится на себестоимости закупаемых товаров, на оптовых ценах и соответственно на розничных. Это объективный процесс, от этого никуда не денешься, — говорит Владимир Карягин, председатель президиума высшего координационного совета союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства». — Но предприниматели прекрасно понимают, что при повышении цен они начинают упираться в потолок покупательной способности населения. И это предпринимателей очень беспокоит.
Однако не всем предпринимателям закупка товаров сейчас будет обходиться дороже. Те, кто сейчас будет менять белорусские рубли или доллары на российские, а на закупку поедет к соседям, выиграет.
— Российский рубль вчера подешевел к белорусскому на 5%, а к доллару — на 10%. Понятно, что цены на товары в России за день никак не изменились, — поясняет Вадим Иосуб. — Если какой-нибудь белорусский импортер изначально имея белорусские рубли конвертирует их в российские и купит товар там по сегодняшним ценам, то потратит он на это белорусских рублей на 5% меньше, отмечает эксперт. То есть за вчерашний день российские товары для него стали на 5% дешевле. А если изначально у него были доллары, а покупать он будет за российские рубли, то тогда товар стал за день на 10% дешевле.
Что происходит на валютных рынках других стран
Банк России установил на 11 марта официальный курс доллара на 72,0208 рубля, евро — 81,8588 рубля. Так, стоимость рубля к доллару снизилась на 6,35%, рубля к евро — на 7,35%. По состоянию на 14.43 на Мосбирже доллар торгуется по 73,31 (+2,74), евро — по 81,0575 (+3,55%),
В одном из крупных российских банков — Сбербанке — заявили, что не наблюдают повышенного спроса на иностранную валюту у россиян и обладают достаточным запасом рублевой и валютной ликвидности для обеспечения потребностей клиентов,
Минэкономразвития
Российские автодилеры фиксируют оживление спроса на машины на фоне падения рубля. Об этом ТАСС рассказали в центрах «Рольф», «Авилон» и «Прагматика».
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев, а падение цен на нефть не повлияет на стоимость бензина в России.
В Казахстане — нашем «соседе» по ЕАЭС — также нацвалюта теряет позиции к доллару. Курс доллара на торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 393,50 тенге, повысившись с пятницы, 6 марта, на 11,28 тенге, передает
Нацбанк Казахстана
Министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов
В обменных пунктах Украины 10 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 80 копеек до 25,86 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 гривну 10 копеек до 29,07 гривен за евро. Об этом
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Банки отреагировали на новости с валютно-фондовой биржи и начали снижать курсы валют. Торговля тем временем в ожидании, как будет развиваться ситуация на валютном...
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