Ситуация на валютном рынке: какие курсы выставляют обменники и что будет с ценами на товары

Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль сегодня укрепился к доллару и евро, но отыграть утраченные 9 марта позиции не удалось. Банки отреагировали на новости с валютно-фондовой биржи и начали снижать курсы валют. Торговля тем временем в ожидании, как будет развиваться ситуация на валютном рынке: если нацвалюта не восстановит позиции или продолжит падать, то, скорее всего, придется повышать цены на импортные товары. TUT.BY собрал актуальную информацию по ситуации на валютном рынке — нашем и у стран-соседей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чем закончились торги и какие курсы в обменниках

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 10 марта национальная валюта укрепилась к доллару и евро, но ослабла к российскому рублю. Курс доллара снизился на 0,031 рубля или 1,32% — до 2,3208 рубля, а евро — до 2,6355 рубля (на 0,0395 рубля или 1,48%). Курс российского рубля сегодня на торгах вырос на до 3,2208 белорусского рубля за 100 российских рублей (+0,058 рубля или 1,83%).

Банки отреагировали на новости с биржи снижением курсов. Если утром 10 марта cамый высокий курс продажи банком доллара составлял 2,42 рубля (Беларусбанк и Банк ВТБ), а евро — 2,752 рубля (Белинвестбанк), то к обеду — 2,4 рубля и 2,75 рубля (Беларусбанк). К примеру, Белинвестбанк к обеду снизил продажу евро до 2,6520 рубля, а Банк ВТБ доллара — до 2,35 рубля.

Каждый банк может ставить свои курсы. Но почему разбежка небольшая?

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб говорит, что на самом деле белорусский рубль никак не зависит от российского, потому что у нас рыночное курсообразование, плавающий курс.

— Это значит, что курс каждой иностранной валюты к белорусскому рублю зависит от спроса на нее и предложения, — поясняет эксперт. — Но есть внешние вещи, от которых курсы зависят не только у нас, но и в любой другой стране. Это кросс-курсы или, проще говоря, отношение курсов иностранных валют между собой. То есть сколько у нас будет стоить доллар зависит от спроса и предложения. Сколько у нас будет стоить евро, тоже зависит от спроса и предложения. Но эти два курса будут связаны между собой теми курсами, которые существуют в мире. То есть, если в мире сейчас за евро дают 1,14 доллара, у нас может быть какой угодно курс доллара, какой угодно курс евро, но отношение, если один курс поделить на второй, мы должны получить 1,14.

Это соотношение между евро и долларом в мире и, как говорит эксперт, если у нас будет евро стоить дороже по отношению к доллару, то к нам прибегут все инвесторы мира продавать евро. Если евро будет стоить дешевле по отношению к доллару, чем в мире, то все компании захотят скупить наш евро. На рынке так не бывает.

— Здесь можно привести простую аналогию — курсы валют в обменниках. Сейчас они никак не регулируются. Раньше были какие-то коридоры отклонений от официального курса — не больше 2% от курсов Нацбанка. Сейчас такого нет. Каждый банк ставит курсы, какие хочет, — продолжает Вадим Иосуб. — Но при этом волшебным образом получается, что эти курсы у всех более или менее одинаковые, разница 1−2 копейки. Здесь работает рынок. Если кто-то поставит курс валюты сильно больше, чем у других, то туда прибегут люди и сдадут валюту по повышенному курсу. Такой банк сам себя накажет. Если кто-то поставит курс значительно ниже чем у всех, туда прибегут и купят валюту подешевле — банк сам себя накажет.

Что будет с ценами на технику и электронику

В торговых сетях, которые продают бытовую технику и электронику, не исключают того, что в ближайшее время цены на импортные товары могут пойти вверх. К примеру, в интернет-магазине 21vek.by рассказали, что «если курс доллара задержится на текущем уровне или продолжит свой рост, на следующие партии определенных импортных товаров цена может измениться».

— Также довольно много неопределенности с закупочными ценами будущих партий товара из России, поскольку у многих российских поставщиков в понедельник был выходной, и пока у нас нет информации по новым условиям работы. А белорусский рубль по отношению к российскому даже укрепился, — комментируют в компании. — В свою очередь, цены на произведенные в России товары зависят в том числе от уровня локализации производства и доли импортных комплектующих в себестоимости, что несет в себе дополнительную неопределенность в ценообразовании по каждому отдельному бренду и категории. Мы полагаем, что в течение нескольких дней станет ясно, как поведет себя рынок в ближайшем будущем, и будет выработана стратегия реагирования.

Тем не менее, «резкого одномоментного роста цен» в 21vek.by не ожидают.

Курсы валют отразятся не только на стоимости товаров в сетевых магазинах, но и у средних и мелких предпринимателей. Однако не стоит ожидать резкого роста цен.

— Подорожала стоимость конвертации валюты, белорусский рубль падает — все это отразится на себестоимости закупаемых товаров, на оптовых ценах и соответственно на розничных. Это объективный процесс, от этого никуда не денешься, — говорит Владимир Карягин, председатель президиума высшего координационного совета союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства». — Но предприниматели прекрасно понимают, что при повышении цен они начинают упираться в потолок покупательной способности населения. И это предпринимателей очень беспокоит.

«Работать в убыток никто не сможет». Что будет с ценами в магазинах из-за подорожавших доллара и евро

Однако не всем предпринимателям закупка товаров сейчас будет обходиться дороже. Те, кто сейчас будет менять белорусские рубли или доллары на российские, а на закупку поедет к соседям, выиграет.

— Российский рубль вчера подешевел к белорусскому на 5%, а к доллару — на 10%. Понятно, что цены на товары в России за день никак не изменились, — поясняет Вадим Иосуб. — Если какой-нибудь белорусский импортер изначально имея белорусские рубли конвертирует их в российские и купит товар там по сегодняшним ценам, то потратит он на это белорусских рублей на 5% меньше, отмечает эксперт. То есть за вчерашний день российские товары для него стали на 5% дешевле. А если изначально у него были доллары, а покупать он будет за российские рубли, то тогда товар стал за день на 10% дешевле.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что происходит на валютных рынках других стран

Банк России установил на 11 марта официальный курс доллара на 72,0208 рубля, евро — 81,8588 рубля. Так, стоимость рубля к доллару снизилась на 6,35%, рубля к евро — на 7,35%. По состоянию на 14.43 на Мосбирже доллар торгуется по 73,31 (+2,74), евро — по 81,0575 (+3,55%), сообщает «Коммерсант».

В одном из крупных российских банков — Сбербанке — заявили, что не наблюдают повышенного спроса на иностранную валюту у россиян и обладают достаточным запасом рублевой и валютной ликвидности для обеспечения потребностей клиентов, передает ТАСС.

Минэкономразвития прогнозирует ускорение годовой инфляции из-за волатильности на валютном рынке раньше, чем предполагалось. Она может составить 2,3−2,4% в годовом выражении. Тем временем в Министерстве сельского хозяйства России отмечают, что не ожидают повышения цен на основные категории продуктов питания на фоне снижения курса рубля.

Российские автодилеры фиксируют оживление спроса на машины на фоне падения рубля. Об этом ТАСС рассказали в центрах «Рольф», «Авилон» и «Прагматика».

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев, а падение цен на нефть не повлияет на стоимость бензина в России.

В Казахстане — нашем «соседе» по ЕАЭС — также нацвалюта теряет позиции к доллару. Курс доллара на торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 393,50 тенге, повысившись с пятницы, 6 марта, на 11,28 тенге, передает zakon.kz. То есть рост доллара составил почти 3%.

Нацбанк Казахстана сообщил , что намерен проводить валютные интервенции, чтобы стабилизировать валютный рынок и предотвратить спекуляции с курсом тенге.

Министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов прогнозирует , что вырастут цены на импортные товары.

В обменных пунктах Украины 10 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 80 копеек до 25,86 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 гривну 10 копеек до 29,07 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.