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15 электробусов планируют закупить для Слуцка
10.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В крупных городах Минской области для улучшения экологической ситуации планируют заменить автобусы с двигателем внутреннего сгорания на электробусы. Об этом сообщили в Миноблисполкоме.
Всего планируется приобрести 110 электробусов: в Солигорск - 40, в Слуцк - 15, в Борисов - 20, в Молодечно - 20, в Жодино - 15.
Регион нуждается в электробусах с дальностью хода на одной зарядке не менее 250 км. Для малых городов она может быть уменьшена до 100-150 км.
В ноябре 2019 года вопрос приобретения электробусов для городских перевозок в Минской области прорабатывали представители ОАО "Миноблавтотранс" и Европейский банк реконструкции и развития. По результатам встречи стороны предварительно договорились о включении проекта по приобретению электробусов в программу финансирования банка.
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В крупных городах Минской области для улучшения экологической ситуации планируют заменить автобусы с двигателем внутреннего сгорания на электробусы. Об этом...
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