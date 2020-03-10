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Из-за коронавируса в Могилеве отменили крупный международный театральный форум «М.@rt.контакт»
Источник материала: Партизан
В Могилеве отменили проведение 15-го по счету Международного молодежного театрального форума «М.@rt.контакт» — из-за коронавируса. Билеты можно сдать в кассу драмтеатра с 12 марта.
Открытие форума «М.@rt.контакт-2020» было запланировано на 21 марта. Однако Могоблисполком и организационный комитет приняли решение его отменить: в 9 странах из 10, откуда должны приехать театральные коллективы, зарегистрировано распространение коронавируса, пишет
«Речь об эпидемиологическом благополучии, чтобы минимизировать риски, фестиваль решили отменить», — заявили в исполкоме.
Другие культурные мероприятия в городе пройдут по плану.
Международный молодежный театральный форум «М.@rt.контакт-2020» проводится в Могилеве с 2006 года. В этом году в афише было 24 спектакля 24 театров из 11 стран мира. Кроме основной и малой сцен Могилевского драмтеатра, сцен Театра кукол, концертного зала «Могилев» и областного центра творчества впервые должны были реализовать музыкально-театральный проект в ночном клубе Cuba.
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В Могилеве отменили проведение 15-го по счету Международного молодежного театрального форума «М.@rt.контакт» — из-за коронавируса. Билеты можно сдать в кассу...
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