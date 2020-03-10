Из-за коронавируса в Могилеве отменили крупный международный театральный форум «М.@rt.контакт»

TUT.BY Открытие форума «М.@rt.контакт-2020» было запланировано на 21 марта. Однако Могоблисполком и организационный комитет приняли решение его отменить: в 9 странах из 10, откуда должны приехать театральные коллективы, зарегистрировано распространение коронавируса, пишет





«Речь об эпидемиологическом благополучии, чтобы минимизировать риски, фестиваль решили отменить», — заявили в исполкоме.





Другие культурные мероприятия в городе пройдут по плану.





Международный молодежный театральный форум «М.@rt.контакт-2020» проводится в Могилеве с 2006 года. В этом году в афише было 24 спектакля 24 театров из 11 стран мира. Кроме основной и малой сцен Могилевского драмтеатра, сцен Театра кукол, концертного зала «Могилев» и областного центра творчества впервые должны были реализовать музыкально-театральный проект в ночном клубе Cuba.