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Украина увеличила импорт бензина из Беларуси почти на 40%
Источник материала: Партизан
Поставки белорусского бензина в Украину выросли, несмотря на снижение поставок российского сырья на местные НПЗ.
В течении первых месяцев текущего года – в январе-феврале, - Украина увеличила импорт бензинов из Беларуси до 105 600 т, что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (77 200 т). Об этом пишет
То есть за два месяца поставки белорусского бензина в Украину выросли, несмотря на снижение поставок российского сырья на местные НПЗ.
Также Украина импортировала бензин из Литвы (43 400 т) и Румынии (1100 т). При этом импорт из Литвы сократился на 17,5%.
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Поставки белорусского бензина в Украину выросли, несмотря на снижение поставок российского сырья на местные НПЗ.
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