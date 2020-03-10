ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Георгий Колдун снова в Осиповичах. Разговор о безопасности

10.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

Онлайн-общение: корректно, избирательно, с пользой — этому учит проект МТС «Дети в интернете»

Как подобрать безопасный пароль, защитить телефон от вирусов, избежать сомнительных знакомств — эти и другие вопросы имели возможность обсудить осиповичские школьники на встрече в гимназии. На этот раз не со своими учителями или родителями, и даже не со сверстниками или старшими ребятами, а с певцом и телеведущим Георгием Колдуном.

Несколько лет команда проекта «Дети в интернете», организованного МТС и Министерством образования, встречается со школьниками различных регионов страны и учит их правилам поведения в Глобальной Сети.

В нашем районе подобный урок компьютерной грамотности и культуры прошел во второй раз. Сейчас к организаторам подключился Белорусский детский фонд. В отличие от предыдущей встречи в аудитории собрались воспитанники детских домов семейного типа и приемных семей, имеющие статус детей-сирот или оставшихся без попечения родителей. Поэтому Георгию Колдуну приходилось ориентироваться на ребят разных возрастных групп. Если малышам понять материал помогал мультфильм, то со старшеклассниками шел диалог на равных.

А поучиться было чему. Например, защищать личные данные, чтобы не стать жертвами преступников. А во время онлайн-общения, которое для многих заменяет реальное, корректно вести себя в отношении других людей и не поддаваться на провокации мошенников и «троллей». Ребята получили ответы на многие интересующие вопросы, а еще и подарки от столичных гостей.

Подобное обучение прошло немало школьников. Команда проекта будет продолжать встречи с мальчишками и девчонками.

Георгий Колдун снова в Осиповичах. Разговор о безопасности

Георгий Колдун снова в Осиповичах. Разговор о безопасности

Георгий Колдун снова в Осиповичах. Разговор о безопасности

Георгий Колдун снова в Осиповичах. Разговор о безопасности

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Онлайн-общение: корректно, избирательно, с пользой — этому учит проект МТС «Дети в интернете» Как подобрать безопасный пароль, защитить телефон от вирусов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика