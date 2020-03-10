Георгий Колдун снова в Осиповичах. Разговор о безопасности

Источник материала: Асiповiцкi край

Онлайн-общение: корректно, избирательно, с пользой — этому учит проект МТС «Дети в интернете»

Как подобрать безопасный пароль, защитить телефон от вирусов, избежать сомнительных знакомств — эти и другие вопросы имели возможность обсудить осиповичские школьники на встрече в гимназии. На этот раз не со своими учителями или родителями, и даже не со сверстниками или старшими ребятами, а с певцом и телеведущим Георгием Колдуном.

Несколько лет команда проекта «Дети в интернете», организованного МТС и Министерством образования, встречается со школьниками различных регионов страны и учит их правилам поведения в Глобальной Сети.

В нашем районе подобный урок компьютерной грамотности и культуры прошел во второй раз. Сейчас к организаторам подключился Белорусский детский фонд. В отличие от предыдущей встречи в аудитории собрались воспитанники детских домов семейного типа и приемных семей, имеющие статус детей-сирот или оставшихся без попечения родителей. Поэтому Георгию Колдуну приходилось ориентироваться на ребят разных возрастных групп. Если малышам понять материал помогал мультфильм, то со старшеклассниками шел диалог на равных.

А поучиться было чему. Например, защищать личные данные, чтобы не стать жертвами преступников. А во время онлайн-общения, которое для многих заменяет реальное, корректно вести себя в отношении других людей и не поддаваться на провокации мошенников и «троллей». Ребята получили ответы на многие интересующие вопросы, а еще и подарки от столичных гостей.

Подобное обучение прошло немало школьников. Команда проекта будет продолжать встречи с мальчишками и девчонками.















