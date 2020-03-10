Еще трое заболели коронавирусом в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Еще три человека в Беларуси заболели коронавирусом, их тесты дали положительные результаты, передает телеканал «МИР 24».

Сейчас анализы перепроверяют. Если пробы снова будут положительными, то число случаев коронавируса в Беларуси вырастет до девяти.

Все заболевшие находятся в изоляторах и, по словам медиков, чувствуют себя удовлетворительно. Первый пациент (прибывший с коронавирусом студент из Ирана) готовится к выписке. Взятые у него тесты отрицательные.

«Еще трое пациентов, которые являлись для него контактами первого уровня, тоже не имеют никаких признаков болезни. Тесты частично на прошлой неделе были положительными. Думаю, на этой неделе они будут отрицательными. Мы ставим вопрос о выписке в Минске всех пациентов с подтвержденным диагнозом. Что касается Витебска, то там тоже все пациенты в удовлетворительном состоянии. Практически ни у кого нет повышения температуры, в одном случае только 37,4, что клинически незначимо. Лабораторные анализы у всех хорошие», – рассказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.