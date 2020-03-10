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«Резко вырос объем конверсий». В некоторых банках в понедельник был повышенный спрос на российский рубль
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 9 марта заметно
— Очереди были в трех банках. В Паритетбанке российских рублей не было: просто раскупили. В Идея Банке — очереди, российского тоже не было, — рассказывает минчанин Максим. — В Абсолютбанке тоже очереди были, рубли на мне закончились.
В контакт-центре Паритетбанка подтвердили, что российский рубль у них почти везде раскупили. Купить его после 18.00 можно было только в одном отделении.
Фотографии с очередями возле отделений этого банка размещали в различных группах в соцсетях.
Мы поинтересовались в нескольких банках, были ли у них вчера очереди, скупал ли народ российский рубль и что у них происходит сегодня.
В Банке Дабрабыт говорят, что вчера у них в отделениях очереди были, но люди стояли не только за российскими рублями.
— Вчера (9 марта. — Прим. ред.) скупали любую валюту, которая была. Целый день были очереди. Резко вырос объем конверсий валюты в российские рубли. Всю валюту сняли и из банкоматов, — рассказали в банке. — Сегодня ситуация спокойная, очередей нет.
У Беларусбанка не было проблем с нехваткой валюты. В контакт-центре сказали, что сообщений о том, что где-то нет российского рубля, им не поступало.
«Ажиотажа с российским рублем не было, российской валюты в продаже достаточно», — сказали в Банке БелВЭБ.
В Альфа-Банке также сообщили, что у них проблем с валютой и очередями нет.
А вечером 10 марта в обменнике Технобанка в торговом центре «Караван» появилась надпись о том, что в продаже нет уже долларов.
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«Резко вырос объем конверсий». В некоторых банках в понедельник был повышенный спрос на российский рубль
Спросили у банков, есть ли ажиотаж с валютой и стоят ли в отделениях очереди.
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