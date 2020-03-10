«Резко вырос объем конверсий». В некоторых банках в понедельник был повышенный спрос на российский рубль

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 9 марта заметно вырос доллар — на целых 5%. Российский рубль на столько же упал. Мы посмотрели , есть ли очереди возле обменников в торговых центрах и в центре города, — в кассы стояло максимум по 5−6 человек, и не все валюту покупали, некоторые сдавали. Однако вечером читатели сообщили, что в некоторых отделениях банков нет российского рубля: раскупили.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Очереди были в трех банках. В Паритетбанке российских рублей не было: просто раскупили. В Идея Банке — очереди, российского тоже не было, — рассказывает минчанин Максим. — В Абсолютбанке тоже очереди были, рубли на мне закончились.

В контакт-центре Паритетбанка подтвердили, что российский рубль у них почти везде раскупили. Купить его после 18.00 можно было только в одном отделении.

Фотографии с очередями возле отделений этого банка размещали в различных группах в соцсетях.

Мы поинтересовались в нескольких банках, были ли у них вчера очереди, скупал ли народ российский рубль и что у них происходит сегодня.

В Банке Дабрабыт говорят, что вчера у них в отделениях очереди были, но люди стояли не только за российскими рублями.

— Вчера (9 марта. — Прим. ред.) скупали любую валюту, которая была. Целый день были очереди. Резко вырос объем конверсий валюты в российские рубли. Всю валюту сняли и из банкоматов, — рассказали в банке. — Сегодня ситуация спокойная, очередей нет.

У Беларусбанка не было проблем с нехваткой валюты. В контакт-центре сказали, что сообщений о том, что где-то нет российского рубля, им не поступало.

«Ажиотажа с российским рублем не было, российской валюты в продаже достаточно», — сказали в Банке БелВЭБ.

В Альфа-Банке также сообщили, что у них проблем с валютой и очередями нет.



Фото: Олег Корбан

А вечером 10 марта в обменнике Технобанка в торговом центре «Караван» появилась надпись о том, что в продаже нет уже долларов.