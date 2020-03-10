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«Когда вылупился первый птенец, было очень страшно». Гомельчанин разводит золотых фазанов и отдаёт их в детские дома

10.03.2020 21:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Занятие для души. Гомельчанин разводит золотых фазанов и расселяет экзотических птиц по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Когда вылупился первый птенец, было очень страшно». Гомельчанин разводит золотых фазанов и отдаёт их в детские дома

Подарки с личного подворья мужчина отправляет в живые уголки детских домов и интернатов, недавно семья необычных для нашей страны пернатых появилась и в Березинском биосферном заповеднике.   

Продолжит Александр Добриян. 

«Когда вылупился первый птенец, было очень страшно». Гомельчанин разводит золотых фазанов и отдаёт их в детские дома

Золотая лихорадка у Павла Ланкина началась три года назад. Говорит, это любовь с первого взгляда.

Увидел на выставке золотого фазана и потерял покой.
 «Когда вылупился первый птенец, было очень страшно». Гомельчанин разводит золотых фазанов и отдаёт их в детские дома


Павел Ланкин, житель Гомеля:   
Больше всего нравится наблюдать за ними, когда хочешь успокоиться или наоборот, уже спокоен, то можно наблюдать очень долго. Потому что она очень красивая, постоянно в движении.   
 «Когда вылупился первый птенец, было очень страшно». Гомельчанин разводит золотых фазанов и отдаёт их в детские дома


Яркая окраска самца – прямое свидетельство о буйном темпераменте. В птичьей семье на одного фазана приходится не меньше трёх самок, каждая из которых за сезон снесёт порядка 200 яиц.  

«Когда вылупился первый птенец, было очень страшно». Гомельчанин разводит золотых фазанов и отдаёт их в детские дома

За три года увлечение Павла из украшения двора превратилось в полноценную фазанью ферму.

Павел Ланкин:  
По весне самки стали класть яйца. У меня был шок. Что с ними делать? На сковородку жалко. Пошло, поехало – инкубатор. Весь процесс. Когда вылупился первый птенец, было очень страшно. Потому что птица размером с большую муху. Но оказалось, птенец прекрасно знает, что ему кушать, что не кушать. Через недели две он превращается в птичку с ладонь. 

«Когда вылупился первый птенец, было очень страшно». Гомельчанин разводит золотых фазанов и отдаёт их в детские дома

 
Вопрос перенаселения Павел решил просто: расселяет экзотических птиц по всей Беларуси.

Его любимые золотые фазаны отлично приживаются в живых уголках детских домов и интернатов.

К уходу не требователен, а ест в 4 раза меньше обычной курицы.   

«Когда вылупился первый птенец, было очень страшно». Гомельчанин разводит золотых фазанов и отдаёт их в детские дома

      
Александр Добриян, корреспондент:  
Золотой фазан – птица условно домашняя. Покормить такого с руки вряд ли получится. Да и в любой удобный момент птица готова к побегу.   

«Когда вылупился первый птенец, было очень страшно». Гомельчанин разводит золотых фазанов и отдаёт их в детские дома

 
Правда, чаще всего беглец сам возвращается к семье. Шансов выжить в белорусской природе у золотого фазана немного –считают в Березинском биосферном заповеднике, где с недавнего времени также получили прописку гомельские экзотические птицы.   

«Когда вылупился первый птенец, было очень страшно». Гомельчанин разводит золотых фазанов и отдаёт их в детские дома

 
Тамара Александрова, ветеринарный врач Березинского заповедника: 
Они у нас живут только в неволе. Размножаться в дикой природе они не могут, так как им не подходят климатические условия, и они не могут избежать встречи с хищниками. Были такие случаи, когда золотой фазан сбегал и в дикой природе погибал. 

«Когда вылупился первый птенец, было очень страшно». Гомельчанин разводит золотых фазанов и отдаёт их в детские дома

 
С изменением климата шансы выжить в белорусском лесу у золотого фазана реально выросли. Нынешняя мягкая зима не доставила бы ему никаких неудобств. К слову, тёплая погода сказалась и на белорусских птицах: в Березинском заповеднике на месяц раньше привычных сроков началось токование тетеревов.  

Люди в материале: Тамара Александрова, Павел Ланкин, Алесандр Добриян

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Занятие для души. Гомельчанин разводит золотых фазанов и расселяет экзотических птиц по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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