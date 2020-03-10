|
Польский топ-генерал заразился коронавирусом после конференции в Германии
Источник материала: Партизан
По возвращении с военной конференции в Германии один из самых высоких генералов вооруженных сил Польши Ярослав Мика сдал положительный тест на коронавирус.
Об этом 10 марта заявили в Министерстве обороны Польши, сообщает
6 марта в Висбадене Мика принял участие в конференции по стратегическим коммуникациям в рамках учений по развертыванию вооруженных сил США "Defender-Europe 20".
В понедельник американская армия заявила, что командующий американской армии в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи вместе с несколькими сотрудниками, вероятно, заразился коронавирусом в ходе конференции.
Как сообщает пресс-служба американской армии в Европе, Каволи также был на конференции "Defender-Europe 20" в Висбадене 6 марта.
Американская армия в Европе отказалась подтвердить, что два офицера были на одной конференции.
Мика - генерал-командующий вооруженными силами Польши и является одним из главных командующих Центральной Европы. Спикер заявил, что его болезнь не вызвала никаких перебоев в армии.
10 марта в Польше обнаружили три новых случая коронавируса. Общее количество зафиксированных инфицированных составляет 20 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По возвращении с военной конференции в Германии один из самых высоких генералов вооруженных сил Польши Ярослав Мика сдал положительный тест на коронавирус.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)