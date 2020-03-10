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Польский топ-генерал заразился коронавирусом после конференции в Германии

10.03.2020 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По возвращении с военной конференции в Германии один из самых высоких генералов вооруженных сил Польши Ярослав Мика сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом 10 марта заявили в Министерстве обороны Польши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

6 марта в Висбадене Мика принял участие в конференции по стратегическим коммуникациям в рамках учений по развертыванию вооруженных сил США "Defender-Europe 20".

В понедельник американская армия заявила, что командующий американской армии в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи вместе с несколькими сотрудниками, вероятно, заразился коронавирусом в ходе конференции.

Как сообщает пресс-служба американской армии в Европе, Каволи также был на конференции "Defender-Europe 20" в Висбадене 6 марта.

Американская армия в Европе отказалась подтвердить, что два офицера были на одной конференции.

Мика - генерал-командующий вооруженными силами Польши и является одним из главных командующих Центральной Европы. Спикер заявил, что его болезнь не вызвала никаких перебоев в армии.

10 марта в Польше обнаружили три новых случая коронавируса. Общее количество зафиксированных инфицированных составляет 20 человек.
 
 
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По возвращении с военной конференции в Германии один из самых высоких генералов вооруженных сил Польши Ярослав Мика сдал положительный тест на коронавирус.
 
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