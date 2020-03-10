Белорусские чиновники перестраховывались: получать взятки ездили в Вильнюс

"Еврорадио" . Обвиняемых 16 человек — восемь должностных лиц госорганов и банков, восемь представителей коммерческих структур. На скамье подсудимых — экс-руководитель Службы охраны президента, бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси полковник Андрей Втюрин. Ему грозит до 15 лет заключения. Втюрин, кстати, безуспешно просил сделать процесс закрытым, передает





svaboda.org . В суде было озвучено, что Касперович и Подгорный брали взятки десять лет, десятки раз. Иногда для получения денег они выезжали за границу — в Вильню, где арендовались квартиры. Но в основном взятки передавали в Беларуси — в машинах, на кухнях и т.д. Во вторник были зачитаны обвинения только шести человек. Например, председатель правления Белорусского межбанковского расчетного центра Феликс Касперович и заместитель руководителя главного управления информационных технологий Нацбанка Андрей Подгорный получили более 868 тысяч долларов взяток на двоих. Среди фигурантов это наибольшая сумма, сообщает. В суде было озвучено, что Касперович и Подгорный брали взятки десять лет, десятки раз. Иногда для получения денег они выезжали за границу — в Вильню, где арендовались квартиры. Но в основном взятки передавали в Беларуси — в машинах, на кухнях и т.д.





Генеральный директор "Белтелекома" Сергей Сиводедов, согласно материалам дела, взятки получал трижды, но их общая сумма составила 470 тысяч долларов и 15 тысяч евро. Он, как и Касперович с Подгорным, свою вину признал полностью.





Процесс продолжится 11 марта.