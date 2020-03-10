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Белорусские чиновники перестраховывались: получать взятки ездили в Вильнюс

10.03.2020 21:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

10 марта в суде Московского района Минска прошло выездное заседание Верховного суда по "делу Втюрина", или "делу банкиров", — о коррупции при поставках в нашу страну телекоммуникационного оборудования.

Обвиняемых 16 человек — восемь должностных лиц госорганов и банков, восемь представителей коммерческих структур. На скамье подсудимых — экс-руководитель Службы охраны президента, бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси полковник Андрей Втюрин. Ему грозит до 15 лет заключения. Втюрин, кстати, безуспешно просил сделать процесс закрытым, передает "Еврорадио".

Во вторник были зачитаны обвинения только шести человек. Например, председатель правления Белорусского межбанковского расчетного центра Феликс Касперович и заместитель руководителя главного управления информационных технологий Нацбанка Андрей Подгорный получили более 868 тысяч долларов взяток на двоих. Среди фигурантов это наибольшая сумма, сообщает svaboda.org. В суде было озвучено, что Касперович и Подгорный брали взятки десять лет, десятки раз. Иногда для получения денег они выезжали за границу — в Вильню, где арендовались квартиры. Но в основном взятки передавали в Беларуси — в машинах, на кухнях и т.д.

Генеральный директор "Белтелекома" Сергей Сиводедов, согласно материалам дела, взятки получал трижды, но их общая сумма составила 470 тысяч долларов и 15 тысяч евро. Он, как и Касперович с Подгорным, свою вину признал полностью.

Процесс продолжится 11 марта.
 
Теги: Минск
 
 
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10 марта в суде Московского района Минска прошло выездное заседание Верховного суда по "делу Втюрина", или "делу банкиров", — о коррупции при поставках в нашу страну...
 
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