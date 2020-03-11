Нацбанк не будет сдерживать курс белорусского рубля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский рубль во вторник немного укрепился к доллару и евро после пятипроцентного падения в понедельник. Он отыграл примерно четвертую часть. При этом регулятор страны не намерен искусственно сдерживать курс национальной валюты, сообщает телеканал «МИР 24».

«Именно гибкий плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки и при этом не допускать диспропорций в отношении спроса на иностранную валюту и ее предложения на внутреннем валютном рынке. Национальный банк по-прежнему не устанавливает каких-либо целей в отношении курса белорусского рубля, а также темпов его изменений», – заявил начальник управления информации и общественных связей Национального банка Беларуси Александр Тимошенко.

Что касается падения цен на нефть, то для страны – это дополнительная возможность договориться с российскими нефтяными компаниями и с альтернативными поставщиками. В концерне «Белнефтехим» заявили, что сейчас оценивают ситуацию с ценами на мировом нефтяном рынке.

Беларусь не отказывается от покупки российского сырья, но при этом продолжает искать других поставщиков. Уже пришла нефть из Норвегии, на подходе – из Азербайджана, идут переговоры с Казахстаном.