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Нацбанк не будет сдерживать курс белорусского рубля
11.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский рубль во вторник немного укрепился к доллару и евро после пятипроцентного падения в понедельник. Он отыграл примерно четвертую часть. При этом регулятор страны не намерен искусственно сдерживать курс национальной валюты, сообщает телеканал «МИР 24».
«Именно гибкий плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки и при этом не допускать диспропорций в отношении спроса на иностранную валюту и ее предложения на внутреннем валютном рынке. Национальный банк по-прежнему не устанавливает каких-либо целей в отношении курса белорусского рубля, а также темпов его изменений», – заявил начальник управления информации и общественных связей Национального банка Беларуси Александр Тимошенко.
Что касается падения цен на нефть, то для страны – это дополнительная возможность договориться с российскими нефтяными компаниями и с альтернативными поставщиками. В концерне «Белнефтехим» заявили, что сейчас оценивают ситуацию с ценами на мировом нефтяном рынке.
Беларусь не отказывается от покупки российского сырья, но при этом продолжает искать других поставщиков. Уже пришла нефть из Норвегии, на подходе – из Азербайджана, идут переговоры с Казахстаном.
Отметим, что в коммерческих банках Кыргызстана
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В организации считают, что именно плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки.
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