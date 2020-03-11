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Тест по популярным в СССР актерам. Вспомните их всех?

11.03.2020 06:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Современное кино — кошмар, лучше пересмотреть советскую классику». Наверняка вы слышали что-то подобное хоть раз в своей жизни! Или даже говорили сами, если вы не из поколения миллениалов, а чуть постарше. AFISHA.TUT.BY предлагает не просто вспомнить старые фильмы, но и снявшихся там известных актеров. Уверены, что помните их не только в лицо?

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Теги: Минск
 
 
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«Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля», «Карнавальная ночь», «Невероятные приключения итальянцев в России» - культовые фильмы. Но помните ли вы по именам...
 
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