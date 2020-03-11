Тест по популярным в СССР актерам. Вспомните их всех?

Источник материала: Tut.by

«Современное кино — кошмар, лучше пересмотреть советскую классику». Наверняка вы слышали что-то подобное хоть раз в своей жизни! Или даже говорили сами, если вы не из поколения миллениалов, а чуть постарше. AFISHA.TUT.BY предлагает не просто вспомнить старые фильмы, но и снявшихся там известных актеров. Уверены, что помните их не только в лицо?