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Матч АПЛ перенесен из-за коронавируса. Игроки «Арсенала» могли заразиться
Источник материала: Tut.by
Матч 28-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом»
Данное решение принято в связи с тем, что 27 февраля «Арсенал» на своем стадионе принимал «Олимпиакос» в матче Лиги Европы. А вчера владелец греческой команды Эвангелос Маринакис сообщил, что заражен коронавирусом.
«Господин Маринакис встречался с некоторыми игроками «Арсенала» и сотрудниками клуба. По этой причине АПЛ приняла решение перенести матч, намеченный на 11 марта. Принимаются все необходимые меры, другие матчи тура не будут перенесены», - сказано в сообщении пресс-службы АПЛ.
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Игра должна была состояться сегодня.
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