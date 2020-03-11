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Матч АПЛ перенесен из-за коронавируса. Игроки «Арсенала» могли заразиться

11.03.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Матч 28-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» перенесен на более поздний срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Данное решение принято в связи с тем, что 27 февраля «Арсенал» на своем стадионе принимал «Олимпиакос» в матче Лиги Европы. А вчера владелец греческой команды Эвангелос Маринакис сообщил, что заражен коронавирусом.

«Господин Маринакис встречался с некоторыми игроками «Арсенала» и сотрудниками клуба. По этой причине АПЛ приняла решение перенести матч, намеченный на 11 марта. Принимаются все необходимые меры, другие матчи тура не будут перенесены», - сказано в сообщении пресс-службы АПЛ.

 
 
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