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Госдума дала дорогу Путину к пожизненному правлению
Источник материала: Партизан
Госдума на заседании в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о поправке к Конституции, который предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.
Законом на уровне Конституции РФ закрепляются ограничения для высших должностных лиц, расширяются полномочия парламента, устанавливаются социальные гарантии и приоритет национального права над международными соглашениями, передает
В Конституцию добавлено упоминание Бога и русского языка как языка государствообразующего народа.
Закон предусматривает как внесение изменений в Конституцию, так и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу.
Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации, рассмотрение в верхней палате пройдет сегодня. И со стопроцентной уверенностью можно говорить, что законопроект будет одобрен.
Таким образом Путин сможет баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 году и править Россией до 2036 года, если, конечно, доживет - ему тогда исполнится уже 86 лет.
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Госдума на заседании в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о поправке к Конституции, который предусматривает не более двух...
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