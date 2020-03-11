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Зашел в санузел, а там и мыло, и антисептик. Что лучше выбрать? Спойлер: разница есть

11.03.2020 11:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ВОЗ называет чистоту рук основной защитой от коронавирусной инфекции. Но что выбрать, если в санузле (а такое встречается) есть и мыло, и антисептик?


Фото TUT.BY

Что же выбрать?

В минской городской клинической инфекционной больнице GO.TUT.BY пояснили, что в первую очередь нужно тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд — и только в случаях, когда такой возможности нет, брать антисептик.

Это можно подтвердить, например, выводами исследования 2019 года Американского общества по микробиологии: мытье рук под проточной водой эффективнее, чем гель-санитайзер (который вы, может быть, до конца и не втерли в кожу). А вот наглядный эксперимент: журналисты Business Insider использовали специальный крем, который имитирует загрязнение рук бактериями и виден только под УФ-лампой. Первое фото — немытые руки, второе — после санитайзера, третье — после мытья рук с мылом.


Фото: businessinsider.com

Японская химическая и косметическая компания Kao Corporation указывала еще и на то, что слишком частое использование антисептика может привести к раздражению кожи и повышению ее чувствительности за счет подсушивания и удаления натуральных масел. Поврежденная кожа повышает уязвимость к инфекциям — так что с дезинфицирующими средствами для рук перебарщивать не стоит, а лучше пользоваться ими в умеренных количествах и только когда возможности вымыть руки нет.

Зачем же тогда антисептик так часто ставят рядом с раковиной и мылом?

Потому что такая просьба была в письме от санстанции, которое направили руководителям организаций и предприятий: «В целях профилактики распространения инфекционных заболеваний предлагаем вам в местах массового скопления людей — в прикассовых зонах, вестибюлях, холлах и санузлах — разместить дозаторы с антисептиками для обработки рук».

Может, надежнее взять и то, и другое?

Не надо. В «Руководстве по гигиене рук в здравоохранении» ВОЗ не советует использовать мыло и спиртосодержащее средство одновременно.

Как узнать, точно ли я пользуюсь антисептиком правильно?

Чтобы надежно обработать руки антисептиком, нужно налить полную ладонь спиртосодержащего средства и покрыть все поверхности руки. Растирать нужно до полного высыхания.

К слову, правила обработки антисептиком идентичны правилам мытья рук.

 

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Помимо установленных в общественных местах дезинфицирующих средств, у вас может быть карманный антисептик. Они продаются в небольших емкостях 50 мл в аптеках или возле касс в некоторых гипермаркетах. Стоимость таких санитайзеров — от 4 рублей 10 копеек.

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ВОЗ называет мытье рук с мылом основной защитой от коронавирусной инфекции. Но что выбрать если в санузле есть и мыло, и антисептик?
 
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