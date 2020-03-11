Зарплаты бюджетников, «минималку» и пособия по безработице за февраль не будут индексировать

Источник материала: Tut.by

В Беларуси за февраль не будут индексировать денежные доходы населения, которые привязаны к размеру базовой величины и базовой ставки. Об этом сообщается на сайте Минтруда. За прошлый месяц также не будут индексировать минимальную заработную плату.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Минтруда отмечают, что инфляция в феврале составила 1% к январю.

«Поскольку индекс потребительских цен за февраль 2020 года не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 года — месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за февраль 2020 года индексации не подлежат», — поясняют в ведомстве.

Не будут также индексировать за февраль минимальную зарплату, а также денежные доходы, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума, поскольку этот показатель пересмотрели с 1 февраля.

От размера БПМ зависят такие выплаты как пособие по безработице, а от базовой ставки — зарплаты бюджетников.

В последний раз в Беларуси минимальную заработную плату индексировали за июнь 2016 года. Кроме того, размер «минималки» ежегодно пересматривается с 1 января.

Средний размер пособия по безработице сейчас в Беларуси составляет около 30 рублей в месяц.

По закону индексации подлежит не весь размер дохода, а лишь его часть в пределах 239 рублей 87 копеек (100% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации).