|
Белорусы и украинцы смогут получить российское гражданство без экзаменов
11.03.2020 13:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому белорусы и украинцы могут не сдавать экзамен по русскому языку для получения гражданства РФ.
Поправки в законе дали возможность гражданам Беларуси и Украины, свободно владеющим русским языком, при личной подаче заявления признать их носителями языка.
Закон позволит избавиться от бюрократических процедур и упростить процедуру получения российского гражданства.
До внесения поправок гражданам приходилось проходить собеседование на знание русского языка.
Кроме того, сенаторы одобрили закон, сокращающий с шести до трех месяцев единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому белорусы и украинцы могут не сдавать экзамен по русскому языку для получения гражданства РФ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)