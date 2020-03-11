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Белорусы и украинцы смогут получить российское гражданство без экзаменов

11.03.2020 13:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому белорусы и украинцы могут не сдавать экзамен по русскому языку для получения гражданства РФ.

Поправки в законе дали возможность гражданам Беларуси и Украины, свободно владеющим русским языком, при личной подаче заявления признать их носителями языка.

Закон позволит избавиться от бюрократических процедур и упростить процедуру получения российского гражданства.

 До внесения поправок гражданам приходилось проходить собеседование на знание русского языка.

Кроме того, сенаторы одобрили закон, сокращающий с шести до трех месяцев единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

 
 
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Совет Федерации одобрил закон, согласно которому белорусы и украинцы могут не сдавать экзамен по русскому языку для получения гражданства РФ.
 
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