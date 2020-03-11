Белорусы и украинцы смогут получить российское гражданство без экзаменов

Источник материала: Ежедневник

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому белорусы и украинцы могут не сдавать экзамен по русскому языку для получения гражданства РФ.

Поправки в законе дали возможность гражданам Беларуси и Украины, свободно владеющим русским языком, при личной подаче заявления признать их носителями языка.

Закон позволит избавиться от бюрократических процедур и упростить процедуру получения российского гражданства.

До внесения поправок гражданам приходилось проходить собеседование на знание русского языка.

Кроме того, сенаторы одобрили закон, сокращающий с шести до трех месяцев единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.