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Беларуский бренд выпустил майки с цитатами российских авторов, потому что они «сильнее и актуальнее»
Источник материала: KYKY>
В начале марта беларуская компания Mark Formelle выпустила новую «литературную» коллекцию маек, с цитатами российских писателей: Гоголя, Достоевского, Бродского. Журналисты «Радыё Свабоды»
Шинкарева рассказала, что когда коллекция разрабатывалась, перед её авторами стояла задача «совместить много достойных цитат с модой». Изначально в качестве принтов рассматривали цитаты и российских, и беларуских писателей. Но, по словам Шинкаревой «цитаты российских писателей показались актуальнее и сильнее». Что ж.
При этом Шинкарева своевременно уточнила, что, возможно (но это не точно), в коллекции все же появятся майки с цитатами беларуских авторов. И заявила, что бренд уже спросил у подписчиков в соцсетях, цитаты кого из беларусов они бы хотели носить на груди. Правда, журналистам не удалось найти этого поста ни на одной странице Mark Formelle.
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Беларуский бренд выпустил майки с цитатами российских авторов, потому что они «сильнее и актуальнее»
В начале марта беларуская компания Mark Formelle выпустила новую «литературную» коллекцию маек, с цитатами российских писателей: Гоголя, Достоевского, Бродского....
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