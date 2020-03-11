Беларуский бренд выпустил майки с цитатами российских авторов, потому что они «сильнее и актуальнее»

Источник материала: KYKY

В начале марта беларуская компания Mark Formelle выпустила новую «литературную» коллекцию маек, с цитатами российских писателей: Гоголя, Достоевского, Бродского. Журналисты «Радыё Свабоды» решили спросить у пиар-менеджера компании Ольги Шинкаревой, почему в коллекции нет маек с цитатами беларуских авторов.

Шинкарева рассказала, что когда коллекция разрабатывалась, перед её авторами стояла задача «совместить много достойных цитат с модой». Изначально в качестве принтов рассматривали цитаты и российских, и беларуских писателей. Но, по словам Шинкаревой «цитаты российских писателей показались актуальнее и сильнее». Что ж.

При этом Шинкарева своевременно уточнила, что, возможно (но это не точно), в коллекции все же появятся майки с цитатами беларуских авторов. И заявила, что бренд уже спросил у подписчиков в соцсетях, цитаты кого из беларусов они бы хотели носить на груди. Правда, журналистам не удалось найти этого поста ни на одной странице Mark Formelle.