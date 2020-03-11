|
Boeing потерял почти 19 млрд долларов из-за проблем с 737 Max
Источник материала: СТВ
Новости мира. СМИ подсчитали возможные потери Boeing из-за проблем с самолетами 737 Max, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о почти 19 миллиардах долларов, это около 40 миллиардов рублей. Напомним, кризис в компании начался после двух авиакатастроф, которые вызвали приостановку эксплуатации этой модели в мире и расследования экспертов. В результате трагедий погибло 346 человек.
В компании признали, что причиной случившегося в обоих случаях могли стать сбои в работе системы коррекции маневрирования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. СМИ подсчитали возможные потери Boeing из-за проблем с самолетами 737 Max, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о почти 19 миллиардах...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)