Boeing потерял почти 19 млрд долларов из-за проблем с 737 Max

Источник материала: СТВ

Новости мира. СМИ подсчитали возможные потери Boeing из-за проблем с самолетами 737 Max, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о почти 19 миллиардах долларов, это около 40 миллиардов рублей. Напомним, кризис в компании начался после двух авиакатастроф, которые вызвали приостановку эксплуатации этой модели в мире и расследования экспертов. В результате трагедий погибло 346 человек.





В компании признали, что причиной случившегося в обоих случаях могли стать сбои в работе системы коррекции маневрирования.