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Boeing потерял почти 19 млрд долларов из-за проблем с 737 Max

11.03.2020 12:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. СМИ подсчитали возможные потери Boeing из-за проблем с самолетами 737 Max, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Речь идет о почти 19 миллиардах долларов, это около 40 миллиардов рублей. Напомним, кризис в компании начался после двух авиакатастроф, которые вызвали приостановку эксплуатации этой модели в мире и расследования экспертов. В результате трагедий погибло 346 человек.

Boeing потерял почти 19 млрд долларов из-за проблем с 737 Max

В компании признали, что причиной случившегося в обоих случаях могли стать сбои в работе системы коррекции маневрирования.

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Новости мира. СМИ подсчитали возможные потери Boeing из-за проблем с самолетами 737 Max, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Речь идет о почти 19 миллиардах...
 
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