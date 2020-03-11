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Класковский: Россия будет испытывать белорусскую модель на излом

11.03.2020 13:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политический обозреватель Александр Класковский – о том, как обнуление сроков Путина скажется на отношениях Беларуси с Россией.



После появления новостей об обнулении президентских сроков Владимира Путина в экспертной среде зазвучали споры о том, какое место в решении проблемы сохранения власти занимала Беларусь.

По мнению одного из авторов действующей российской Конституции, политолога Георгия Сатарова, решение о конституционной реформе и обнулении сроков было принято после отказа Александра Лукашенко более тесно интегрироваться с Россией.   

Произошедшее в Думе — «стратегия поддержания максимальной неопределенности при игре на ожиданиях, что Путин с нами надолго», считает российский политолог Татьяна Становая.

Политический обозреватель Александр Класковский придерживается мнения, что «белорусский вариант», предусматривающий фактическое объединение двух стран, не был основным.


— Да, он, наверное, был в веере вариантов, которые предлагались Путину. Но он являлся слишком рискованным, чтобы делать на него основной упор. Лукашенко уже четверть века правит Беларусью, и я думаю, что в Кремле хорошо изучили его норовистую натуру. Там прекрасно понимают, что за власть он будет держаться до последнего, — отметил в комментарии «Салідарнасці» эксперт.

Но это вовсе не означает, что глава Беларуси теперь может позволить себе вздох облегчения. Мол, пронесло.

— Не пронесло. Свежий штрих: сегодня в Москве встречаются два премьера — Сергей Румас и Михаил Мишустин. И если своими словами пересказать вводные речи, то Румас сказал: «Нам бы нефти подешевле», а Мишустин на это ответил: «Нам бы интеграцию поглубже».

Александр Класковский напомнил о своем недавнем прогнозе, сделанном после смены российского правительства. Сегодняшние слова премьера Мишустина его фактически подтверждают: освоившись, новое правительство РФ начинает возвращаться к теме «дорожных карт», увязывая с интеграцией вопросы поставок энергоресурсов и другие чувствительные для белорусской стороны моменты.

Беларусь — не та территория, которую российское руководство может позволить себе пустить в свободное плавание. С другой стороны, у Москвы есть возможность играть в долгую, — говорит собеседник «Салідарнасці».

Он считает фантастическим сценарием силовой захват страны «едва ли не завтра». Кремль старается действовать аккуратно и дожимать противника в первую очередь на экономическом фронте:

— Сейчас, скорее всего, Беларуси все-таки придется заключать какое-то нефтяное соглашение на условиях более близких к предложениям Москвы. А это значит, что Россия будет испытывать белорусскую модель на излом. Расчет простой: за два-три года сделать Лукашенко более сговорчивым.

«С паршивой овцы хоть шерсти клок»


Впрочем, и сам глава Беларуси, несмотря на участившиеся выпады в адрес России, не устает напоминать о своей приверженности идеям интеграции. Лукашенко прекрасно осознает цену резких движений, которые в Москве могут расценить, как переход за красную черту.

— С белорусской стороны будет продолжаться игра в имитацию братской интеграции, чтобы выцарапать хоть какие-то ресурсы. Минск давно разочаровался в интеграции, но продолжает действовать по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок».


Дополнительный повод для беспокойства


— Действительно, Путин в чекистской манере продолжает туманить мозги элитам и обществу, — прокомментировал Александр Класковский слова российских коллег о факторе неопределенности.

И это также является поводом для беспокойства Лукашенко, так как белорусский сценарий, хоть и не основной в списке решений проблемы сохранения власти, остается под руками у российских властей:

 — А вдруг в Беларуси начнется какой-то форс-мажор? В конце концов, ни один человек не вечен, даже на самом высоком посту.

Кроме того, не стоит забывать об имперских замашках Кремля, не упускающего возможность взять то, что плохо лежит:

— Так что и в этом плане Александру Лукашенко не приходится расслабляться.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Политический обозреватель Александр Класковский – о том, как обнуление сроков Путина скажется на отношениях Беларуси с Россией.
 
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