101 тысяча долларов за надел. Топ-10 самых дорогих участков в Минском районе, проданных на аукционах в прошлом году

Источник материала: realt.by

В 2024 году Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 11 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе, в том числе 2 из них — по незавершенному строительству и 4 – по пустующим домам. На торгах реализовано 76 участков на общую сумму 6 млн 413 тысяч рублей.

Всего на аукционы выставлялось 90 участков. По самой высокой цене продан участок в д. Лесковка Боровлянского сельсовета. Он расположен на ул. Троицкой, 21, и насчитывает 12,15 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества и газа.

Лот был оценен в 85 000 рублей. За него удалось выручить 322 787 рублей, или 101 397 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона. За участок боролись 10 человек. Топ-10 самых дорогих участков





Самые востребованные участки Самое большое количество заявок — 31 — подали на участок в п. Городище в пер. Ясном, 6, Колодищанского сельсовета. Однако 2 участника не прошли регистрацию.

Второе место по популярности пришлось на участок на ул. Новаш, 206 А в д. Новашино Петришковского сельсовета. На лот претендовали 19 человек. Пятнадцать заявлений было подано на участок в д. Метково, на ул. Речной, 1А Петришского сельсовета. Столько же заявок — 15 — подали на участок в д. Рахманьки на ул. Цветочной, 37, Папернянского сельсовета. Тринадцать заявлений поступило на участок в Заславле на ул. Молодежной, 8. Топ-10 самых дешевых участков





Напомним, что в 2023 году Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 12 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе, в том числе 5 из них — по незавершенному строительству. На торгах продано 125 участков, в том числе 35 наделов единственным заявителям, на общую сумму 9 млн 581 тыс. рублей.

Всего на аукционы выставлялось 192 участка. По самой высокой цене был продан на аукционе участок № 7 в Колодищах в переулке Пасхальном. За лот боролись 10 человек. Участок оснащен электричеством и газом, насчитывает 15 соток и был оценен в 84 000 рублей. Лот продан за 385 978 рублей, или 117 315 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.