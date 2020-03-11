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Поработала: гомельчанка в первый рабочий день украла деньги из кассы на "операцию бабушке"

11.03.2020 13:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске девушка-продавец в первый же рабочий день похитила из кассового аппарата более 440 рублей.

В Заводское РУВД Минска с заявлением об оказании помощи в возврате денежных средств обратился директор столичного общепита. Правоохранителям мужчина пояснил, что у него из кассы пропали денежные средства, а вместе с ними и 22-летняя девушка, у которой был первый рабочий день в качестве стажера-продавца.

Изучив записи с камеры видеонаблюдения, оперативники установили, что в момент отсутствия директора девушка открыла кассовый аппарат, достала денежные средства, а после покинула территорию общепита и скрылась в неизвестном направлении.

Девушку задержали "по горячим следам". Как призналась гомельчанка, денежные средства она похитила, чтобы сделать бабушке лазерную коррекцию зрения.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске девушка-продавец в первый же рабочий день похитила из кассового аппарата более 440 рублей.
 
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Полымя
Lida.Info
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