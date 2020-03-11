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«Если долго с сексом тянуть - он загуляет и уйдет!» Как секс после родов превращается для женщин в ад

11.03.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Cоцработник и культуролог Анна Топилина в своем фейсбуке затронула тему, которая всколыхнула волну обсуждений: секс после родов. То, что мужчины воспринимают как должное, а женщины — как повинность, игнорируя которую останешься у разбитого корыта.


Фото: pinterest.com

Итак, секс после родов. Пробежалась я тут лихим галопом по женским форумам и вспомнила четыре основных жупела, которые преследуют среднестатистическую свежеродившую женщину.

Жупел 1. Нужно не забывать, что ты не только мама, но и женщина

Ты должна немедленно «прийти в форму», восстановить тонус во всех местах, сбросить вес, «ухаживать за собой» (никаких треников, футболки с детской отрыжкой и немытой головы, тыжеженщина) и уделять внимание мужу — никак не меньше, чем раньше. Муж — это главный ребенок, нельзя это забывать. Если ты не будешь соответствовать — он загуляет и уйдет!

Жупел 2. После родов ты непривлекательна

У тебя странной формы половые губы, шрамы, валики жира, асимметричные груди, растяжки, ты поправилась, у тебя из груди брызгает молоко. А еще у тебя между ногами совершенно точно пролетает ведро! И одновременно — там слишком тесно и сухо! (Логика? Логики нет.) У кого на такое встанет? Такая ты точно не можешь нравиться своему мужу — он загуляет и уйдет!

Жупел 3. После партнерских родов муж тебя не захочет

На родах мужчины видят такое, ну такое, что их немедленно парализует ниже пояса и они больше не могут смотреть на свою женщину как на полового партнера. Там же кровь! Слизь! Пот! Иногда даже кал! А ведь люди, которые занимаются сексом, никогда не какают, не блюют, не жрут и не дышат. Если ты это делала при своем партнере — он загуляет и уйдет!

Жупел 4. Мужчинам очень сложно терпеть, они страдают и маются без секса, у них потребности, у них либидо

Им очень сложно, когда у жен тяжелые беременности, сложные роды, боли и швы. Не потому что они сопереживают, а потому что им т***аться не дают. Если мужик снизошел и терпит — ему памятник надо ставить и его очень жалко (не тебя, с недосыпом, гормонами и разрывами, а его!). Но если слишком долго с сексом тянуть — он загуляет и уйдет!

И тут мне хочется взять гитару и спеть протяжненько, как Лукашин, «скааааатертью дорооооогааа». И вспомнить гениальный текст из старинного ЖЖ:

«Люди очень часто не понимают своего счастья. Вот бывают такие ситуации, например. Встречаются девочка и мальчик. И девочка — очень хорошая, а мальчик — м***к. Или наоборот, пусть девочка будет м***к. Неважно. Кто-то из них недостойный человек. И вот они встречаются, живут потом вместе, а затем расстаются. Хорошая девочка плачет горючими слезами про этого м***ка. Ей страшно и невыносимо без него жить. Хотя по логике вещей вместо этого девочка должна скакать по зеленой лужайке и кричать: „Спасибо тебе, Божечка!“, подбрасывать в воздух цветы, осыпая ими себя, прекрасную. Но она плачет. И это такая ситуация, которую можно сравнить с тем, что лошадь по***ла. Казалось бы, ей должно стать легче, она избавилась от говна. Но нет. Все выглядит наоборот. Все выглядит так, будто говно бросило лошадь».

В иллюстрации к моему посту ходить на свой страх и риск и не говорить потом, что я не предупреждала:





 
 
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Cоцработник и культуролог Анна Топилина в своем фейсбуке затронула тему, которая всколыхнула волну обсуждений: секс после родов. То, что мужчины воспринимают как...
 
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