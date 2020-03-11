ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси на данный момент 12 заражённых коронавирусом

11.03.2020 14:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый случай выявления COVID-19 в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нашего соотечественника, который вернулся из Португалии, обнаружен фрагмент РНК коронавируса. Мужчина сдал тест в Национальном аэропорту «Минск», и он оказался положительным.

В Беларуси на данный момент 12 заражённых коронавирусом


Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную больницу, проводится повторный лабораторный контроль анализов. Состояние мужчины удовлетворительное.

В Беларуси на данный момент 12 заражённых коронавирусом

Сейчас проходит госпитализация пациентов первого уровня, т. е. тех граждан, которые ехали с ним из-за границы, а также летели в самолёте. Кроме того, уточняющая диагностика проводится у одного из пациентов в Минске, который прибыл из Германии и скрыл факт пребывания в Северной Италии, а также у пациентки областной инфекционной больницы в Гродно.

В Беларуси на данный момент 12 заражённых коронавирусом

Китай готов помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Минздрав призывает всех граждан, которые возвращаются из-за границы, по возможности первые 14 дней ограничить число контактов. А в случае появления респираторной инфекции, вызывать скорую помощь. Обязательно нужно сказать по телефону – какие страны вы посещали. Всего в белорусских больницах с диагнозом COVID-19 находятся 12 пациентов. Трое из них готовятся к выписке.

Люди в материале: нет

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новый случай выявления COVID-19 в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нашего соотечественника, который вернулся из Португалии,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Если долго с сексом тянуть - он загуляет и уйдет!» Как секс после родов превращается для женщин в ад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика