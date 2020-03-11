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В этом году в Каменной Горке откроют еще один большой торговый центр. Показываем, каким он будет

11.03.2020 14:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году в Каменной Горке должен открыться крупный торгово-развлекательный комплекс Mega Park. Показываем, какую новую визуальную концепцию ТРЦ согласовали в Мингорисполкоме и рассказываем, каким будет этот объект.


Торгово-развлекательный центр Mega Park строится на пересечении улиц Каменногорской и Казимировской. Заказчиком строительства выступает ООО «Винтераинвест», учрежденное юрлицами с белорусским и европейским капиталом. Инвестдоговор с этой компанией был заключен в 2012 году.

Изначально планировалось, что ТРЦ построят в 2017 году, но в итоге сроки сместились на 2020-й. Это произошло потому, что проект корректировался с учетом требований арендаторов. И эти изменения касаются не только организации внутреннего пространства, но и фасада, который станет куда более привлекательным, чем планировалось раньше. В итоге, за исключением логотипа, он будет примерно таким:


Центральная часть фасада будет отделана не обычными сэндвич-панелями, как это у нас иногда бывает, а более эстетичными и дорогими композитными кассетами. Кроме того, на фасаде установят медиаэкран, а над входами — архитектурно-декоративные элементы.


Но при этом всем возникает вопрос: а почему весь фасад решили сделать темным? Как рассказали участники рынка коммерческой недвижимости, это обычно не происходит просто так.

— Дело в том, что на фасаде любого торгового центра размещаются логотипы брендов, большинство из которых — белого цвета. Поэтому если фасад сделать светлым, то логотипы на нем будут практически незаметны, — объясняет собеседник портала.

Торговый центр Mega Park будет иметь общую площадь 58 тысяч квадратных метров. Рядом оборудуют плоскостную парковку на 1200 машин. В нем расположится сетевой гипермаркет, магазины одежды (ценовой категории средний и средний минус), магазин бытовой техники, а также большая зона развлечений. На ней остановимся подробнее.

Во-первых, в ТРЦ появится многозальный кинотеатр. Во-вторых — ледовая арена, которая будет использоваться не только для свободного катания. Поскольку ее оборудуют раздевалками, то там можно будет проводить детские тренировки, а также соревнования. В-третьих, в ТРЦ будет большой семейный развлекательный центр, детский развивающий центр и фитнес-центр. В-четвертых, в Mega Park разместятся как отдельные кафе, так и фудкорт с видом на ледовую арену.

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Теги: Минск
 
 
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Торгово-развлекательный центр строится на пересечении улиц Каменногорской и Казимировской.
 
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