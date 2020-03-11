С 6 по 15 марта ОГАИ Смолевичского РОВД проводит комплексные мероприятия по профилактике и предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних под названием «Будь примером своему ребенку!».

В этот период проводится широкая разъяснительная работа и профилактические мероприятия. Представители дорожной милиции посещают учреждения образования, напоминают учащимся о безопасном поведении на дороге и в транспорте, особое внимание уделяют правилам перехода проезжей части по пешеходным переходам, катанию на велосипедах, роликах и скейтбордах.

В один из дней акции корреспондент «КС» вместе со старшим госавтоинспектором ОГАИ Смолевичского РОВД майором милиции Дмитрием Городко и инспектором старшим лейтенантом Ириной Стрельцовой отправились в рейд, чтобы проверить, как жители города перевозят детей и обратиться ко всем взрослым участникам дорожного движения с убедительной просьбой быть более предусмотрительными на дороге в отношении детей.





— За три месяца текущего года на дорогах Смолевиччины в результате ДТП пострадал один ребенок, в прошлом — также, — сообщила инспектор ДПС ОГАИ Смолевичского РОВД Ирина Стрельцова.





В ходе рейда инспекторы внимание обращали прежде всего на транспортные средства, в которых находились дети. В ходе профилактических мероприятий они рассказывали родителям, насколько важно соблюдать правила перевозки малышей в салоне транспортных средствах.





— Маленькие пассажиры — одни из самых уязвимых участников дорожного движения. Во избежание аварийных ситуаций каждый водитель обязан выполнять установленные правила, — акцентировала внимание Ирина Стрельцова. — Водитель в первую очередь обязан обезопасить своего ребенка, а не должен бояться получения штрафа за отсутствие удерживающего устройства.





Также инспекторы вручали информационные буклеты водителям и небольшие подарки маленьким пассажирам.



