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Белорусские полярники смогли получить уникальный образец горной породы
11.03.2020 15:18 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
БелТА
Сотрудники 12-й Белорусской антарктической экспедиции получили уникальный научный материал – рекордный палеогеографический керн.
"Керн – образец горной породы, извлеченный из скважины посредством специально предназначенного для этого вида бурения. Часто представляет собой цилиндрическую колонку (столбик) горной породы, достаточно прочной, чтобы сохранять монолитность", – пояснили
Отмечается, что полярникам удалось извлечь рекордный для этого региона Антарктиды керн с полным вертикальным разрезом бактериальных матов и донных отложений, вплоть до подстилающих коренных горных пород, образующих первичное ложе озера Нижнее.
Высота наполнения колонки керна - 1 м 95 см, ориентировочный возраст нижней части может составлять 14-20 тысяч лет. Изучение добытого образца позволит характеризовать разные стороны физико-географических условий геологического прошлого и природно-климатического развития этого региона Антарктиды от последнего ледникового максимума до настоящего времени.
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Сотрудники 12-й Белорусской антарктической экспедиции получили уникальный научный материал – рекордный палеогеографический керн.
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