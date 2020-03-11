Белорусские полярники смогли получить уникальный образец горной породы

Источник материала: Ежедневник

БелТА

Сотрудники 12-й Белорусской антарктической экспедиции получили уникальный научный материал – рекордный палеогеографический керн.

"Керн – образец горной породы, извлеченный из скважины посредством специально предназначенного для этого вида бурения. Часто представляет собой цилиндрическую колонку (столбик) горной породы, достаточно прочной, чтобы сохранять монолитность", – пояснили БелТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Отмечается, что полярникам удалось извлечь рекордный для этого региона Антарктиды керн с полным вертикальным разрезом бактериальных матов и донных отложений, вплоть до подстилающих коренных горных пород, образующих первичное ложе озера Нижнее.

Высота наполнения колонки керна - 1 м 95 см, ориентировочный возраст нижней части может составлять 14-20 тысяч лет. Изучение добытого образца позволит характеризовать разные стороны физико-географических условий геологического прошлого и природно-климатического развития этого региона Антарктиды от последнего ледникового максимума до настоящего времени.