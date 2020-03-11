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Схватку гиены и леопарда за добычу сняли на видео. Угадайте, кто победил?
Источник материала: Tut.by
Жестокую схватку за антилопу сняли на видео в южноафриканском заповеднике: леопард затащил добычу на дерево, но это заметили гиены. Одна из них решила не упустить свой шанс и попыталась забрать антилопу себе, используя свои мощнейшие челюсти. Взгляните, чем это закончилось.
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Сила укуса гиены может достигать 500 кг на квадратный сантиметр.
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