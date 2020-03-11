Схватку гиены и леопарда за добычу сняли на видео. Угадайте, кто победил?

Источник материала: Tut.by

Жестокую схватку за антилопу сняли на видео в южноафриканском заповеднике: леопард затащил добычу на дерево, но это заметили гиены. Одна из них решила не упустить свой шанс и попыталась забрать антилопу себе, используя свои мощнейшие челюсти. Взгляните, чем это закончилось.