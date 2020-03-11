Народный театр «МЫ» открывает театральны сезон

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

15 марта в Доме культуры народный театр «МЫ» представит комедию по пьесе Василия Ткачева «Семь трофеев рядового Шапкина».

С войны в родную деревню возвращается фронтовик рядовой Шапкин. Он привез в мешке семь трофеев. Но по каким-то причинам Шапкин не признается, что это за трофеи.Кроме того, законная жена фронтовика «нагуляла», пока он воевал, ребенка и прячет его у соседей…

Как поступит в этой ситуации рядовой Шапкин и когда он расскажет про свои трофеи?..

Начало в 17.00

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