Открываем магазин. Как продавать товары через Интернет?

Источник материала: Аргументы и факты

Вместе с налоговыми консультантами, авторами Instagram-блога «О налогах» Еленой АВЧИННИКОВОЙ и Татьяной ГАЕНКОВОЙ, «АиФ» разбирается, как открыть интернет-магазин. С какими трудностями можно столкнуться?

Интернет-магазин - информационный ресурс субъекта торговли в Интернете, позволяющий осуществить заказ на выбор и приобретение товаров без (вне) торгового объекта. Обратите внимание, если вы предлагаете услуги - интернет-магазин вам не нужен! Чтобы открыть свой интернет-магазин, нужно зарегистрировать юридическое лицо или стать индивидуальным предпринимателем (ИП).

Оговоримся, какие товары нельзя продавать через интернет-магазин: пиротехнику, лекарственные средства и БАДы, семена мака, спортивное питание, ветеринарные средства, оружие и патроны, алкогольные напитки и табачные изделия, жидкости для электронных систем курения. Также нельзя торговать ювелирными изделиями, сусальным золотом и сусальным серебром, монетами из драгоценных металлов, мерными слитками и ограненными драгоценными камнями.

Порядок действий

Создаем сайт на хостинге (это своеобразный «дом» для сайта) в пределах Беларуси. Доменное имя (домен - адрес вашего «дома»-хостинга) сайта должно быть зарегистрировано в национальной доменной зоне - «.by» или «.бел». Для этого нужно подать заявку, заключить договор с регистратором и оплатить регистрацию домена. Срок действия регистрации нужно постоянно продлевать.

Далее обеспечиваем доступ к сайту: заключаем с поставщиком, который зарегистрирует сайт в РУП «БелГИЭ», договор об оказании услуг хостинга. Другое обязательное условие торговли в Интернете - регистрация в Торговом реестре. Для этого необходимо обратиться в городские, районные исполнительные комитеты, местные администрации районов по месту государственной регистрации субъекта торговли.

Наполнение

К содержанию сайта также предъявляется ряд требований. На главной странице нужно разместить на белорусском или русском языке следующую информацию для потребителя.

Если вы юридическое лицо, укажите ваши наименование, место нахождения, УНП.

Если вы ИП - ФИО без сокращений, место жительства, УНП, информацию о госрегистрации и органе, осуществившем госрегистрацию.

Название интернет-магазина.

Сведения о лицензии, если деятельность предполагает её наличие.

Дата регистрации в Торговом реестре.

Режим работы.

На других страницах сайта должна быть указана полная информация о товарах. Обозначьте наименования и цены на товар, условия оплаты, данные изготовителя и гарантийный срок, сведения о сроке доставки, образцы и порядок оформления чеков/квитанций об оплате.

Оплата товара

Владелец интернет-магазина обязан иметь расчетный счет, на который будет производиться оплата товаров и их доставки. Оплата в интернет-магазине может осуществляться наличными, банковской картой курьеру по месту доставки или дистанционно в наличной и безналичной форме. Кассовое оборудование и платежный терминал необходимы, если оплата товара производится наличными или с использованием банковских платежных карточек. При приобретении товаров в интернет-магазине за покупателем сохраняются все права, гарантированные Законом «О защите прав потребителей».