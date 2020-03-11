Открываем магазин. Как продавать товары через Интернет?

Вместе с налоговыми консультантами, авторами Instagram-блога «О налогах» Еленой АВЧИННИКОВОЙ и Татьяной ГАЕНКОВОЙ, «АиФ» разбирается, как открыть интернет-магазин. С какими трудностями можно столкнуться?
Интернет-магазин - информационный ресурс субъекта торговли в Интернете, позволяющий осуществить заказ на выбор и приобретение товаров без (вне) торгового объекта. Обратите внимание, если вы предлагаете услуги - интернет-магазин вам не нужен! Чтобы открыть свой интернет-магазин, нужно зарегистрировать юридическое лицо или стать индивидуальным предпринимателем (ИП).
Оговоримся, какие товары нельзя продавать через интернет-магазин: пиротехнику, лекарственные средства и БАДы, семена мака, спортивное питание, ветеринарные средства, оружие и патроны, алкогольные напитки и табачные изделия, жидкости для электронных систем курения. Также нельзя торговать ювелирными изделиями, сусальным золотом и сусальным серебром, монетами из драгоценных металлов, мерными слитками и ограненными драгоценными камнями.
Порядок действий
Создаем сайт на хостинге (это своеобразный «дом» для сайта) в пределах Беларуси. Доменное имя (домен - адрес вашего «дома»-хостинга) сайта должно быть зарегистрировано в национальной доменной зоне - «.by» или «.бел». Для этого нужно подать заявку, заключить договор с регистратором и оплатить регистрацию домена. Срок действия регистрации нужно постоянно продлевать.
Далее обеспечиваем доступ к сайту: заключаем с поставщиком, который зарегистрирует сайт в РУП «БелГИЭ», договор об оказании услуг хостинга. Другое обязательное условие торговли в Интернете - регистрация в Торговом реестре. Для этого необходимо обратиться в городские, районные исполнительные комитеты, местные администрации районов по месту государственной регистрации субъекта торговли.
Наполнение
К содержанию сайта также предъявляется ряд требований. На главной странице нужно разместить на белорусском или русском языке следующую информацию для потребителя.
- Если вы юридическое лицо, укажите ваши наименование, место нахождения, УНП.
- Если вы ИП - ФИО без сокращений, место жительства, УНП, информацию о госрегистрации и органе, осуществившем госрегистрацию.
- Название интернет-магазина.
- Сведения о лицензии, если деятельность предполагает её наличие.
- Дата регистрации в Торговом реестре.
- Режим работы.
На других страницах сайта должна быть указана полная информация о товарах. Обозначьте наименования и цены на товар, условия оплаты, данные изготовителя и гарантийный срок, сведения о сроке доставки, образцы и порядок оформления чеков/квитанций об оплате.
Оплата товара
Владелец интернет-магазина обязан иметь расчетный счет, на который будет производиться оплата товаров и их доставки. Оплата в интернет-магазине может осуществляться наличными, банковской картой курьеру по месту доставки или дистанционно в наличной и безналичной форме. Кассовое оборудование и платежный терминал необходимы, если оплата товара производится наличными или с использованием банковских платежных карточек. При приобретении товаров в интернет-магазине за покупателем сохраняются все права, гарантированные Законом «О защите прав потребителей».