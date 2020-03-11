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Обновленный Святск и веломаршруты на Августовском канале. Что готовят к новому туристическому сезону? (+инфографика)

11.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Обновленный Святск и веломаршруты на Августовском канале. Что готовят к новому туристическому сезону? (+инфографика)

Туристический сезон де-юре открывается 1 мая, но де-факто он как будто и не заканчивался.

Благодаря безвизовому режиму в регион прибывали иностранные туристы и осенью, и зимой на самые разные мероприятия: от обычных экскурсий до уже ставшего известным в близлежащих землях шествия Дедов Морозов. И тем не менее весна наступила, новый сезон совсем рядом. Значит и встречать его надо не только традиционными событиями, но и новыми проектами, ориентируясь в том числе и на пожелания зарубежных гостей.

Обновленный Святск и веломаршруты на Августовском канале. Что готовят к новому туристическому сезону? (+инфографика)

Масштабно к приезду иностранных гостей готовится Августовский канал, который за несколько безвизовых лет успел стать визитной карточкой туристической Гродненщины. В 2019 году безвизовым въездом в парк «Августовский канал» воспользовались 125 732 туриста из 70 стран, поэтому неудивительно, что именно там и состоится официальное открытие туристического сезона. По словам заместителя начальника управления спорта и туризма облисполкома Татьяна Лидяевой, в каком формате будет проходить официальное открытие нового сезона и какие фишки готовят организаторы – решат накануне в апреле совместно с польской делегацией из Августова. Пока известно, что гостей будут ждать велопробег по маршруту «Август-Вело», а также или триатлон, или даже регата на байдарках.

Обновленный Святск и веломаршруты на Августовском канале. Что готовят к новому туристическому сезону? (+инфографика)

Но расширяется не только ивент-менеджмент канала, но и его материальная база и инфраструктура. Так, по словам генерального директора ОУП «Гродномелиоводхоз» Бориса Богданца, в скором времени на Августовском канале можно будет увидеть еще один прогулочный теплоход. Также на канале появятся еще две моторные лодки и несколько катамаранов.

Обновленный Святск и веломаршруты на Августовском канале. Что готовят к новому туристическому сезону? (+инфографика)

В целом Августовский канал уже почувствовал весну и готов принимать первых туристов, поскольку судоходная часть полностью отремонтирована и укреплена. В свой первый весенний рейс два теплохода отправятся уже в конце марта. Еще одно нововведение касается уже имеющегося «Немана»: на теплоходе включат аудиоэкскурсии, в том числе и для иностранных туристов.

Обновленный Святск и веломаршруты на Августовском канале. Что готовят к новому туристическому сезону? (+инфографика)

Велосипеды и канал уже тесно связаны. Представить одно без другого очень сложно. И неотъемлемой частью Августовского канала является веломаршрут «Август-Вело». Для удобства велотуристов на маршруте обновили места для сервиса велосипедистов, которые будут включены в карту веломаршрута. В этих стационарных точках туристы смогут подкачать колесо и исправить мелкие неприятности, после чего продолжить поездку. Кроме того, для туристов уже были приобретены сто новых велосипедов, которые будут распределены между точками в Сопоцкине и Домбровке. Есть вероятность, что уже в этом году «Август-Вело» будет продлен до Беловежской пущи: белорусская и польская стороны уже подали соответствующую заявку.

Обновленный Святск и веломаршруты на Августовском канале. Что готовят к новому туристическому сезону? (+инфографика)

Готовятся к весеннему буму и прилежащие к Августовскому каналу достопримечательности. Например, туристическим компаниям будет открыт доступ к обновленному дворцово-парковому комплексу в Святске. Иностранные гости смогут насладиться этим памятником архитектуры уже с начала сезона. Также одной из достопримечательностей Гродненщины являются форты Гродненской крепости, построенные в 1912-1915 годах. Сейчас активисты БРСМ облагораживают территорию вокруг оборонительных сооружений, поскольку форты также привлекают туристов, в особенности единственный уцелевший №4, расположенный как раз возле шлюза Немново.

Обновленный Святск и веломаршруты на Августовском канале. Что готовят к новому туристическому сезону? (+инфографика)

Что касается гостиничного бизнеса, то в Гродно уже в этом году откроется немало отелей и хостелов. Самым ожидаемым будет возвращение в эту сферу гостиницы «Беларусь», которая откроет для туристов обновленные три этажа уже в мае-июне 2020 года. Также на улице Советской откроется сразу два отеля: один по адресу: ул. Советская, 5 вместе с рестораном, а второй апартотель разместится на ул. Советской, 7, новый хостел приблизительно на 100 мест по адресу: ул. Ожешко, 1, гостиничный комплекс по ул. Подольной, 23, а также объект гостиничного назначения по ул. Буденного, который введут в строй в конце этого года.

Обновленный Святск и веломаршруты на Августовском канале. Что готовят к новому туристическому сезону? (+инфографика)

У ныне существующих отелей и хостелов пока что наблюдается затишье, но еще в предыдущем сезоне клиенты успели отметить не только красоту города над Неманом, но и комфорт гостиничных номеров. У большинства гродненских отелей и хостелов на сайте booking.com оценки выше 8.5 балла из 10, в том числе и от иностранных туристов. Последние массово пишут отзывы для тех, кто только собирается к нам в тур. Например, Киллиан из Германии уже в январе этого года оставил фидбэк об одном из гродненских хостелов: «Прекрасно расположен, к тому же его очень легко отыскать. Внутри все чисто и опрятно. Персонал просто изумителен, нередко помогал нам найти хорошие места, чтобы перекусить, временами даже прогуливаясь вместе с нами!» А вот отзыв британца Юссуфа, остановившегося в одном из фешенебельных гродненских отелей: «Потрясающий персонал, прекрасные и просторные номера. В целом – отличный опыт». Таким образом, в этом плане Гродно может удовлетворить запросы туристов самых разных категорий: от тех, кто предпочитает дешевые автобусные туры и ночевки в хостелах, до людей, готовых потратить не одну сотню долларов лишь на проживание в отеле. Вдобавок инфраструктура объектов размещения в Гродно и в расширенной безвизовой зоне будет только увеличиваться.

Обновленный Святск и веломаршруты на Августовском канале. Что готовят к новому туристическому сезону? (+инфографика)
Обновленный Святск и веломаршруты на Августовском канале. Что готовят к новому туристическому сезону? (+инфографика)
Обновленный Святск и веломаршруты на Августовском канале. Что готовят к новому туристическому сезону? (+инфографика)
Обновленный Святск и веломаршруты на Августовском канале. Что готовят к новому туристическому сезону? (+инфографика)
Обновленный Святск и веломаршруты на Августовском канале. Что готовят к новому туристическому сезону? (+инфографика)

#туризм #августовский канал #новости Гродно #Святск #Август-Вело
Виктор МОХАНЬ
Фото: Вадима ГОЛОТИКА и из архива «ГП»
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Туристический сезон де-юре открывается 1 мая, но де-факто он как будто и не заканчивался. Благодаря безвизовому режиму в регион прибывали иностранные туристы и...
 
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