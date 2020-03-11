Произошел отскок курса: паники нет, очередей в обменниках нет Румас о девальвации рубля

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Фото носит иллюстративный характер, источник: РИА Новости/Виктор Толочко

«В последние дни произошел отскок курса (белорусского рубля), никакой паники на валютном рынке нет, очередей в обменных пунктах нет», – сказал Румас журналистам в Москве.

Видеокомментарий Румаса разместила в Facebook пресс-секретарь премьера Александра Исаева.

«Ситуация будет выравниваться, Национальный банк проводит взвешенную политику», – подчеркнул премьер-министр.