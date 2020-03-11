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Произошел отскок курса: паники нет, очередей в обменниках нет Румас о девальвации рубля

11.03.2020 17:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: РИА Новости/Виктор Толочко

«В последние дни произошел отскок курса (белорусского рубля), никакой паники на валютном рынке нет, очередей в обменных пунктах нет», – сказал Румас журналистам в Москве.

Видеокомментарий Румаса разместила в Facebook пресс-секретарь премьера Александра Исаева.

«Ситуация будет выравниваться, Национальный банк проводит взвешенную политику», – подчеркнул премьер-министр.

Напомним, в понедельник белорусский рубль подешевел сразу на 5% по отношению к доллару и евро на фоне рекордного падения цен на нефть.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас считает, что ситуация с колебаниями обменного курса белорусского рубля из-за ослабления российской валюты стабилизируется....
 
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