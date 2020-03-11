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«Во славу общей Победы!» В агрогородке Долгиново Вилейского района собрали землю с мест воинских захоронений
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В агрогородке Долгиново Вилейского района в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, дали старт международной акции «Во славу общей Победы!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В девяти населенных пунктах Вилейщины собрали землю с мест воинской славы и захоронений мирных жителей. Активное участие в мероприятии приняли учащиеся школ района.
Александр Малиновский, председатель Долгиновского сельского исполнительного комитета:
Закончится акция в День Победы. 9 мая капсулы с землей всех мемориалов войны разместят в крипте храма-памятника в честь Всех Святых.
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«Во славу общей Победы!» В агрогородке Долгиново Вилейского района собрали землю с мест воинских захоронений
Новости Беларуси. В агрогородке Долгиново Вилейского района в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, дали старт международной акции «Во...
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