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Владимир Карягин: «Никогда не идите на нелегальные какие-то сделки. Чеки, документы, договора – это крайне важно»

11.03.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О защите прав потребителя говорили во время съёмок программы «В обстановке мира».

МАРТ: «Нашему бизнесу не всегда хватает понимания, что внимание к потребителю избавит от многих проблем»

Владимир Карягин, председатель Высшего Координационного Совета Республиканской конфедерации предпринимательства: 
Посмотрим со стороны потребителя, пользуясь возможностью, хотел бы порекомендовать: никогда не идите на сделки, на нелегальные какие-то сделки. Чеки, документы, договора – это крайне важно. Потому что вы сами себя защищаете правильным, легальным поведением.

Легальное поведение потребителя всегда заставит легально действовать субъект хозяйствования, нести ответственность, разделять эти риски. Поэтому необходимо повышать правовую культуру людей и потребительскую культуру. Это крайне важно, на это, хотелось бы, чтобы побольше уделяли внимание средства массовой информации.

И да, действительно, государство сегодня внесло много правильных правок и защищает потребителя. Научились уже суды. Ведь 30 лет назад, вы помните, суды, судьи не знали, как отнестись к этому вопросу.

Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:
Да, нужно было внести в суд закон о защите прав потребителя. Я помню это, припоминаю.

Владимир Карягин: «Никогда не идите на нелегальные какие-то сделки. Чеки, документы, договора – это крайне важно»

Владимир Карягин:
А теперь суды компетентны. И в большинстве вопросов они способны разобраться, во всех перипетиях.

Также эксперты рассказали:

– всегда ли прав покупатель и как бороться с потребительским экстремизмом 

– как далеко может зайти «общественный» контроль и разрешены ли такие действия по закону?

– как обезопасить себя от некачественных покупок в Интернете и где можно познакомиться с «чёрным» списком продавцов 

Смотрите 11 марта в 20.30 на СТВ.    

Люди в материале: Владимир Карягин, Анна Суша

 
Теги: знакомства
 
 
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О защите прав потребителя говорили во время съёмок программы «В обстановке мира». МАРТ: «Нашему бизнесу не всегда хватает понимания, что внимание к потребителю...
 
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