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Владимир Карягин: «Никогда не идите на нелегальные какие-то сделки. Чеки, документы, договора – это крайне важно»
Источник материала: СТВ
О защите прав потребителя говорили во время съёмок программы
Владимир Карягин, председатель Высшего Координационного Совета Республиканской конфедерации предпринимательства:
И да, действительно, государство сегодня внесло много правильных правок и защищает потребителя. Научились уже суды. Ведь 30 лет назад, вы помните, суды, судьи не знали, как отнестись к этому вопросу.
Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:
Владимир Карягин:
Также эксперты рассказали:
– всегда ли прав покупатель и как бороться с потребительским экстремизмом
– как далеко может зайти «общественный» контроль и разрешены ли такие действия по закону?
– как обезопасить себя от некачественных покупок в Интернете и где можно познакомиться с «чёрным» списком продавцов
Смотрите 11 марта в 20.30 на СТВ.
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Владимир Карягин: «Никогда не идите на нелегальные какие-то сделки. Чеки, документы, договора – это крайне важно»
О защите прав потребителя говорили во время съёмок программы «В обстановке мира». МАРТ: «Нашему бизнесу не всегда хватает понимания, что внимание к потребителю...
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