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В Минском зоопарке стартует конкурс на лучший скворечник. Для каких птиц стоит сделать дом?

11.03.2020 21:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минский зоопарк объявил конкурс на лучший скворечник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минском зоопарке стартует конкурс на лучший скворечник. Для каких птиц стоит сделать дом?

Принести свой самодельный приют для пернатых можно до 25 марта. Домик для птиц должен быть сооружен из натуральных и безопасных материалов. Над одним скворечником может трудиться до трех человек.

Церемония награждения лучших работ состоится в Международный день птиц – 1 апреля. Все скворечники будут ожидать пернатых новоселов на центральной аллее зоопарка.

В Минском зоопарке стартует конкурс на лучший скворечник. Для каких птиц стоит сделать дом?

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
Лучше всего делать скворечники для маленьких птиц, которые нуждаются в убежище, которых могут обидеть другие более большие, серьезные птицы.

В Минском зоопарке стартует конкурс на лучший скворечник. Для каких птиц стоит сделать дом?

Люди в материале: Ирина Климчук

 
 
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Новости Беларуси. Минский зоопарк объявил конкурс на лучший скворечник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Принести свой самодельный приют для...
 
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