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«Мне кажется, так поступили бы многие». Студента химфака наградили за спасение утопающей

11.03.2020 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Представители ОСВОД наградили студента химфака БГУ Данилу Леонкова, который спас человека из водоема, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Мне кажется, так поступили бы многие». Студента химфака наградили за спасение утопающей

Все случилось еще 25 января. На берегу Свислочи Данила в компании друзей отмечал День студента, но праздник чуть не обернулся трагедией. В реке тонула женщина. Молодой человек не растерялся и бросился на помощь. Утопающую успели вытащить на берег до приезда экстренных служб. Операция по спасению прошла успешно. А сегодня, 11 марта, герою вручили почетную грамоту и подарок.

«Мне кажется, так поступили бы многие». Студента химфака наградили за спасение утопающей

Наградить грамотой Минского городского управления МЧС Леонкова Данилу Александровича.

«Мне кажется, так поступили бы многие». Студента химфака наградили за спасение утопающей

Данила Леонков, студент химического факультета БГУ:
Когда такое происходит, ты особо не думаешь. Адреналин в кровь выбрасывается, ты чуть ли не на автомате это делаешь. Сейчас уже прошло кучу времени. Я несколько раз перекручивал в голове этот момент, и мне кажется, так поступили бы многие.

«Мне кажется, так поступили бы многие». Студента химфака наградили за спасение утопающей

Сергей Молоховский, председатель Московской районной организации ОСВОД:
В последнее время это очень редкие случаи, когда вообще кто-то приходит на помощь. Это не только касается воды, это касается всего. Такой, как говорится, героический поступок. И, конечно, очень хотелось бы выразить большую благодарность родителям, которые вырастили такого патриотически настроенного ребенка.

«Мне кажется, так поступили бы многие». Студента химфака наградили за спасение утопающей

Несмотря на отсутствие льда на водоемах, в Минске с начала 2020 года уже утонули трое минчан, двое были спасены.

«Мне кажется, так поступили бы многие». Студента химфака наградили за спасение утопающей

Люди в материале: Данила Леонков, Сергей Молоховский

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Представители ОСВОД наградили студента химфака БГУ Данилу Леонкова, который спас человека из водоема, сообщили в программе «Столичные...
 
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