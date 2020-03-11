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«Мне кажется, так поступили бы многие». Студента химфака наградили за спасение утопающей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Представители ОСВОД наградили студента химфака БГУ Данилу Леонкова, который спас человека из водоема, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Все случилось еще 25 января. На берегу Свислочи Данила в компании друзей отмечал День студента, но праздник чуть не обернулся трагедией. В реке тонула женщина. Молодой человек не растерялся и бросился на помощь. Утопающую успели вытащить на берег до приезда экстренных служб. Операция по спасению прошла успешно. А сегодня, 11 марта, герою вручили почетную грамоту и подарок.
Наградить грамотой Минского городского управления МЧС Леонкова Данилу Александровича.
Данила Леонков, студент химического факультета БГУ:
Сергей Молоховский, председатель Московской районной организации ОСВОД:
Несмотря на отсутствие льда на водоемах, в Минске с начала 2020 года уже утонули трое минчан, двое были спасены.
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Новости Беларуси. Представители ОСВОД наградили студента химфака БГУ Данилу Леонкова, который спас человека из водоема, сообщили в программе «Столичные...
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