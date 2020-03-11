|
«Сделки в сфере закупок должны быть прозрачными». В облисполкоме рассмотрели вопрос коррупционных нарушений в сельскохозяйственной отрасли
11.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
О соблюдении законодательства о закупках в сельском хозяйстве сегодня шла речь на заседании комиссии по противодействию коррупции облисполкома, которое провел председатель облисполкома Владимир Кравцов.
Совещание в режиме видеоконференции прошло по инициативе прокуратуры области. Участие в нем приняли помощник Президента – инспектор по Гродненской области
– Сельское хозяйство, как показывают цифры, – одна из наиболее подверженных коррупционным рискам сфера, – отметил
В прошлом году внесено свыше 40 актов прокурорского реагирования, к разным видам ответственности привлечены более 50 человек. Кроме того, было возбуждено два уголовных дела по фактам взяток во время закупок.
– Особое внимание уделяется соблюдению процедуры закупок, чтобы избежать «серого» или необоснованного посредничества, – подчеркнул
На заседании акцентировали внимание, что зачастую денежной «благодарностью», которая впоследствии доводит до уголовных дел, грешат не производители, а именно так называемые посредники. Правоохранительные органы, прокуратура, Комитеты госбезопасности и госконтроля будут и дальше усиленно работать на то, чтобы устранить недобросовестное посредничество.
К слову, в прошлом году в сельском хозяйстве было проведено более 6 500 процедур по закупкам, заключено порядка 3 500 договоров. Как было отмечено, это большие объемы. Часто в деле задействованы бюджетные средства, а потому сделки в сфере закупок должны быть максимально прозрачными.
– Одно из самых частых нарушений – неразмещение в открытом доступе годового плана госзакупок, – отметил Виктор Корзун. – Это наряду с другими недочетами ведет к снижению прозрачности деятельности сельхозорганизаций, нарушению прав потенциальных поставщиков, снижению конкуренции, а в результате – к нерациональному расходованию денежных средств. Есть факт, когда за вознаграждение фирме была обещана победа в процедуре закупки, причем в цену услуги уже был заложен процент на взятку. С предложениями в разы дороже выступили еще две аффилированные фирмы. В итоге было объявлено о якобы «официальной» победе. Конечно, это уголовное дело.
Прокурор области внес предложение о том, что организацию работы по закупкам в сельскохозорганизациях регулярно следует рассматривать на заседаниях комиссий по противодействию коррупции райисполкомов. Также, по его мнению, при установлении фактов нарушений законодательства о закупках, выявленных в ходе контрольно-аналитических мероприятий, материалы должны поступать в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сделки в сфере закупок должны быть прозрачными». В облисполкоме рассмотрели вопрос коррупционных нарушений в сельскохозяйственной отрасли
О соблюдении законодательства о закупках в сельском хозяйстве сегодня шла речь на заседании комиссии по противодействию коррупции облисполкома, которое провел...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)