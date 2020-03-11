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«Сделки в сфере закупок должны быть прозрачными». В облисполкоме рассмотрели вопрос коррупционных нарушений в сельскохозяйственной отрасли

11.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Сделки в сфере закупок должны быть прозрачными». В облисполкоме рассмотрели вопрос коррупционных нарушений в сельскохозяйственной отрасли

О соблюдении законодательства о закупках в сельском хозяйстве сегодня шла речь на заседании комиссии по противодействию коррупции облисполкома, которое провел председатель облисполкома Владимир Кравцов.

Совещание в режиме видеоконференции прошло по инициативе прокуратуры области. Участие в нем приняли помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, прокурор Гродненской области Виктор Корзун, представители Комитетов госбезопасности и госконтроля, правоохранительных органов, руководители горисполкомов и райисполкомов.

«Сделки в сфере закупок должны быть прозрачными». В облисполкоме рассмотрели вопрос коррупционных нарушений в сельскохозяйственной отрасли

 Сельское хозяйство, как показывают цифры, – одна из наиболее подверженных коррупционным рискам сфера, – отметил Владимир Кравцов. – Вопросы противодействия коррупции в агропромышленном комплексе регулярно рассматриваются на заседаниях областной и районных комиссий. Но должного результата мы пока не добились: количество нарушений снижается, однако не так ощутимо, как хотелось бы. В сельхозпредприятиях продолжают выявляться факты взяточничества и злоупотребления властью, получения незаконных вознаграждений за заключение договоров поставки, нарушений в проведении конкурсов, аукционов, процедур закупок. В предупреждение данной проблемы принимаются соответствующие меры.

«Сделки в сфере закупок должны быть прозрачными». В облисполкоме рассмотрели вопрос коррупционных нарушений в сельскохозяйственной отрасли

«Сделки в сфере закупок должны быть прозрачными». В облисполкоме рассмотрели вопрос коррупционных нарушений в сельскохозяйственной отрасли

 В прошлом году внесено свыше 40 актов прокурорского реагирования, к разным видам ответственности привлечены более 50 человек. Кроме того, было возбуждено два уголовных дела по фактам взяток во время закупок.

«Сделки в сфере закупок должны быть прозрачными». В облисполкоме рассмотрели вопрос коррупционных нарушений в сельскохозяйственной отрасли

– Особое внимание уделяется соблюдению процедуры закупок, чтобы избежать «серого» или необоснованного посредничества, – подчеркнул Виктор Корзун. – Этот вопрос напрямую связан с дачей и получением взяток. Есть факты, когда запчасти или продукция закупались по ценам выше, чем у производителя. Работа комиссии направлена в первую очередь на профилактику нарушений, наша задача – разобраться, по какой причине они происходят и что необходимо предпринять, чтобы снизить количество коррупционных проявлений.

На заседании акцентировали внимание, что зачастую денежной «благодарностью», которая впоследствии доводит до уголовных дел, грешат не производители, а именно так называемые посредники. Правоохранительные органы, прокуратура, Комитеты госбезопасности и госконтроля будут и дальше усиленно работать на то, чтобы устранить недобросовестное посредничество.

К слову, в прошлом году в сельском хозяйстве было проведено более 6 500 процедур по закупкам, заключено порядка 3 500 договоров. Как было отмечено, это большие объемы. Часто в деле задействованы бюджетные средства, а потому сделки в сфере закупок должны быть максимально прозрачными.

«Сделки в сфере закупок должны быть прозрачными». В облисполкоме рассмотрели вопрос коррупционных нарушений в сельскохозяйственной отрасли

– Одно из самых частых нарушений – неразмещение в открытом доступе годового плана госзакупок, – отметил Виктор Корзун. – Это наряду с другими недочетами ведет к снижению прозрачности деятельности сельхозорганизаций, нарушению прав потенциальных поставщиков, снижению конкуренции, а в результате – к нерациональному расходованию денежных средств. Есть факт, когда за вознаграждение фирме была обещана победа в процедуре закупки, причем в цену услуги уже был заложен процент на взятку. С предложениями в разы дороже выступили еще две аффилированные фирмы. В итоге было объявлено о якобы «официальной» победе. Конечно, это уголовное дело.

Прокурор области внес предложение о том, что организацию работы по закупкам в сельскохозорганизациях регулярно следует рассматривать на заседаниях комиссий по противодействию коррупции райисполкомов. Также, по его мнению, при установлении фактов нарушений законодательства о закупках, выявленных в ходе контрольно-аналитических мероприятий, материалы должны поступать в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Анна РАДЮК
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by/

 
 
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О соблюдении законодательства о закупках в сельском хозяйстве сегодня шла речь на заседании комиссии по противодействию коррупции облисполкома, которое провел...
 
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