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Футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом

12.03.2020 01:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Туринский клуб официально сообщил о болезни футболиста. Тест, который проходил Ругани, выявил присутствие коронавируса в организме спортсмена, сообщает Sports.ru.


Reuters

«Ювентус» сейчас проводит все нормативные меры по изоляции защитника от общества, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции. В частности, клуб составляет список лиц, непосредственно контактировавших с игроком.

Накануне в Италии за сутки от коронавируса умерли 186 человек. Число заболевших в стране превысило 12 тысяч человек. Вирус уже распространился по целому ряду стран Европы.

Чемпионат Серии А на этой неделе был приостановлен. Игры итальянских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы находятся под угрозой срыва.

Ругани 8 марта был в заявке «Ювентуса» на матч с «Интером» (2:0), хотя и не выходил на поле. Считается, что инкубационный период коронавируса – около двух недель.

 
 
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Туринский клуб официально сообщил о болезни футболиста. Тест, который проходил Ругани, выявил присутствие коронавируса в организме спортсмена, сообщает Sports.ru.
 
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