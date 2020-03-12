Футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Туринский клуб официально сообщил о болезни футболиста. Тест, который проходил Ругани, выявил присутствие коронавируса в организме спортсмена, сообщает Sports.ru .



Reuters

«Ювентус» сейчас проводит все нормативные меры по изоляции защитника от общества, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции. В частности, клуб составляет список лиц, непосредственно контактировавших с игроком.

Накануне в Италии за сутки от коронавируса умерли 186 человек. Число заболевших в стране превысило 12 тысяч человек. Вирус уже распространился по целому ряду стран Европы.

Чемпионат Серии А на этой неделе был приостановлен. Игры итальянских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы находятся под угрозой срыва.

Ругани 8 марта был в заявке «Ювентуса» на матч с «Интером» (2:0), хотя и не выходил на поле. Считается, что инкубационный период коронавируса – около двух недель.