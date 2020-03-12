Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Том Хэнкс и его жена Рита заразились коронавирусом. Об этом актер сообщил у себя в Twitter.



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«Привет, друзья. Рита и я сейчас здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным», — написал он в Twitter.

Актеру и его жене по 63 года.