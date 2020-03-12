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Известный белорусский футболист завершил карьеру

12.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Известный белорусский футболист Александр Глеб сообщил о завершении профессиональной карьеры, пишет газета «Прессбол».

Об этом 38-летний спортсмен объявил накануне на пресс-конференции.

Глеб выступал за БАТЭ (Беларусь), «Штутгарт» (Германия), «Арсенал» (Англия), «Барселона» (Испания), «Бирмингем» (Англия), «Крылья Советов» (Самара, Россия), а также турецкие «Коньяспор» и «Генчлербирлиги». Последней командой белорусского футболиста стала «Ислочь».

В активе полузащитника 80 матчей и шесть голов за национальную сборную.

Александр Глеб шесть раз становился чемпионом Беларуси в составе БАТЭ. Побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Испании, выступая за «Барселону». В составе «Бирмингема» хавбек завоевывал Кубок английской лиги, вместе с «Штутгартом» побеждал в ныне не существующем Кубке Интертото.

Напомним, в конце февраля о завершении профессиональной карьеры объявила теннисистка Мария Шарапова.



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Александр Глеб шесть раз становился чемпионом Беларуси в составе БАТЭ. Побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Испании, выступая за «Барселону».
 
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