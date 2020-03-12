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«От запаха раскалывается голова». Гродненцы жалуются, что подъезды красят масляной краской - и это невыносимо

12.03.2020 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители одного из домов в центре Гродно жалуются: в подъезде красят стены и запах от масляной краски стоит просто невыносимый. Люди и не против ремонта, но вот уже вторую неделю из-за запаха невозможно нормально жить: выветривается долго, от него сильно болит голова. Жильцы недоумевают: неужели нельзя использовать другую, с менее резким запахом, краску?


Фото: предоставлено читателями

 — Наш дом старый — еще позапрошлого века, но перестроенный в середине 1990-х годов. Собственно, ремонт с тех пор и не делали. И вот в прошлом году к нам приехали строители. Сделали крышу, утеплили торцевые стены, покрасили фасады, отремонтировали козырьки, поменяли окна в подъездах. Очередь дошла до покраски стен на лестничных клетках. Нам дали выбрать только цвет краски, а о том, какой она будет никто не говорил. Оказалось, масляной. И вот уже вторую неделю у нас идет покраска подъезда, — рассказывают жители дома по проспекту Космонавтов. —  Сначала красили перила, потом часть стены — от четвертого этажа до второго, потом два нижних этажа. И вот еще что-то докрашивают.

Жители жалуются, что от запаха кружится и болит голова. Открытые двери и окна в подъезде не спасают.

 — Из-за того, что на улице не очень тепло, краска сохнет долго, мы мучаемся, голова раскалывается. Посмотрели в Интернете, что вроде бы есть нормы, что использовать масляную краску нельзя, — говорят жители дома.

И правда, в Правилах пожарной безопасности, утвержденных в 2002 году, в разделе «Общие требования к обеспечению безопасной эвакуации людей» в подпункте 128.9 есть такая фраза: «…для обеспечения безопасной эвакуации не допускается обшивка стен лестничных клеток пластиком, древесными материалами групп горючести Г2-Г4, окрашивание их нитроэмалями и масляной краской».

Однако в МЧС говорят, что есть нюансы. Существуют пожарные характеристики покрытий, а также классы горючести красок — и некоторые из них все-таки можно применять при ремонтах в домах.

 — При проведении работ по текущему ремонту подъезда жилого дома допускается окраска горючими красками стен и перегородок на путях эвакуации на высоту не более 1,6 м от уровня пола, если это предусматривалось техническими нормативно-правовыми актами системы противопожарного нормирования и стандартизации на дату разработки проектной документации на жилой дом. Если окраска стен проводится при проведении капитального ремонта, не допускается применять материалы (краску) с более высокой пожарной опасностью чем определенные классы горючести. Это Г2, В2, Д3, Т3 (такие краски используются для для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе. — Прим. TUT.BY) или Г2, В3, Д2, Т2 (такие краски используются для для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах. — Прим. TUT.BY), — объясняет официальный представитель Гродненского областного УМЧС Наталия Живолевская.

В ЖЭС№ 6 рассказали, что масляная краска закуплена и используется по всем правилам нормам. Красят ею только половину стены, вторую половину — до потолка — побелят.

— Мы очень сочувствуем жильцам, понимаем, что запах приносит некоторые неудобства. Но краску мы покупали качественную. Да, масляную, но там и раньше была масляная краска. Надо понимать, что такие краски сделаны на основе растворителей — вот они и дают такой неприятный запах. С этим поделать ничего нельзя. Скоро рабочие все покрасят и запаха не будет. Мы просим жителей просто перетерпеть. Зато потом в подъезде будет красиво и аккуратно, — рассказали в ЖЭС № 6.

В Гродненском зональном центре гигиены и эпидемиологии подтвердили: краска, закупленная ответственной за ремонт организацией, имеет все нужные сертификаты.

А с запахом жильцам предлагают бороться с помощью открытых окон — как на лестничной клетке, так и в квартирах. Также можно выйти прогуляться на улицу. Через несколько дней после окрашивания запах должен выветриться.

Была ли возможность у жильцов выбрать менее пахнущую краску?

В Техническом кодексе установившейся практики в основных требованиях к техническому состоянию и техническому обслуживанию зданий и сооружений написано, что наравне с масляной краской, которой можно красить подъезды, есть и другие варианты — например, использовать эмульсионные краски. Правда, срок эксплуатации их будет меньше: если у масляных красок, согласно документу, это 8 лет, то у эмульсионок — в два раза меньше.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Жильцы недоумевают: неужели нельзя использовать другую, с менее резким запахом, краску?
 
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