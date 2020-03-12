Заболевшие коронавирусом белорусы прибыли из Португалии, Германии и Италии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в среду еще у троих человек подтвердили коронавирус . О новых случаях заражения сообщили в Минздраве страны, передает телеканал «МИР 24».

Пациенты госпитализированы. До этого один из них был в Португалии, второй – в Германии и в Северной Италии, женщина тоже приехала из Италии. Сейчас в больницах Беларуси находятся 12 человек. Троих из них готовят к выписке.

«Они все находились в учреждениях здравоохранения. То есть контактировавших с ними людей было достаточно мало. Но в любом случае все контакты первого уровня будут госпитализированы для проверки, это стандартная процедура», – заверила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Республики Беларусь Юлия Бородун.

Между тем, из-за вспышки коронавируса национальная авиакомпания отменила полеты в Милан. Пассажиры могут сдать билеты без штрафов или обменять их. В столицу Италии рейсы выполняются. Впрочем, перевозчик также готов вернуть полную стоимость билетов.