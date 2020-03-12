Отпуск под угрозой? Вернут ли деньги за путевку из-за коронавируса?

Источник материала: Аргументы и факты

НЕ ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ

Республиканский союз туристических организаций (РСТО) опубликовал открытое письмо. В ведомстве отмечают, что на фоне рекомендаций Минспорта воздержаться от поездок в Китай, Италию, Иран и Южную Корею белорусские туристы начали отменять туры и в другие страны даже на поздний период (конец лета, осень).

Союз обратился в Минздрав, Минспорта, Минэкономики, авиакомпанию «Белавиа», МИД с просьбой о совместной выработке мер по недопущению коллапса в отрасли. Туристов призвали не поддаваться панике.

ФОРС-МАЖОР

Права и обязанности сторон при осуществлении путешествий в Беларуси регулируются прежде всего Законом «О туризме». Сейчас действуют стандартные условия аннуляции договоров практически по всем странам. К примеру, для того чтобы в полном объеме вернуть деньги за тур в Турцию, необходимо, чтобы руководство или торгово-промышленная палата этой страны объявили форс-мажор, карантин или просто закрыли въезд. Тогда вступают в силу государственный и страховой механизмы о возмещении ущерба. Государство будет возмещать средства отельерам, отельеры – туроператорам и т. д.

Правовой эксперт РСТО, юрист-лицензиат Сергей ЦУРКО объясняет, что наше законодательство не дает четкого перечня событий, которые могут рассматриваться в качестве непреодолимой силы или форс-мажора, и не регламентирует действия сторон в случае их наступления, предоставляя сторонам право урегулировать эти вопросы в заключаемом договоре. В то же время обычно в список включены войны, революции, восстания, перевороты, теракты, землетрясения, пожары, катастрофы, эпидемии (эпизоотии), ураганы, извержения, наводнения, цунами, засухи, заморозки, неурожаи, прочие природные и техногенные катаклизмы, издание компетентными органами различных запретов, ограничений, эмбарго, мораториев и т. п.

Однако стоит иметь в виду, что Минспорта утвержден типовой договор. Дописать в него можно все что угодно, но, если дойдет дело до суда, не факт, что эти условия и поправки будут рассмотрены судьей. Следует доказать, что нынешний коронавирус или меры для борьбы с ним (закрытие границ, запреты на путешествия и иные меры, принятые властями) являются форс-мажором.



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РИСК

В целом белорусские туристы пока заняли выжидающую позицию. Многие боятся не столько заразиться коронавирусом, сколько «застрять» в чужой стране из-за карантинных мероприятий. Представитель турфирмы Дмитрий КОПЫЛОВ отмечает снижение спроса на раннее бронирование. Путешественникам непонятно, как поведет себя вирус: может, он станет более глобальным, а, возможно, к августу о нем будут только вспоминать.

Отмена турпоездки по желанию клиента происходит в соответствии с законодательством: турист непременно понесет ответственность, если сам принял решение не лететь в тот или иной регион. Однако турфирмы часто идут навстречу и предлагают не отменять тур, а выбрать другое направление или перенести отдых на другие даты. Каждый случай решается индивидуально. Но если в стране назначения объявят форс-мажор, то тогда деньги за тур должны вернуть полностью.

«Каждая поездка – это риск. И в качестве факторов риска может выступать не только коронавирус. Поэтому перед путешествием нужно адекватно оценить все «за» и «против». В любом случае, последнее слово остается за туристом», – резюмирует специалист.