Судейский труд. Самые знаменитые арбитры спортивных соревнований

Источник материала: Аргументы и факты

Они почти никогда не получают слов поддержки, оставаясь либо незамеченными, либо принимая внушительную порцию критики и оскорблений в свой адрес. Они обязаны всегда оставаться беспристрастными и принимать единственно верное решение. А порой влияют на ход всего соревнования.

Спортивных арбитров иногда в шутку называют «актерами второго плана». Меж тем ни один турнир в любом виде спорта не смог бы существовать без них. «АиФ» сделал подборку известных судей, которые своим трудом заслужили звание настоящих звезд.

ТЕННИС

Наивысшее достижение для теннисных судей – обладание золотым значком, который свидетельствует о высокой квалификации арбитра. Часто они судят финалы турниров Большого шлема, Олимпийских игр и других крупных соревнований. Таких в мире насчитывается всего несколько десятков.

Прежде чем получить золотой бейдж, нужно трудом доказать свою состоятельность. Это только со стороны кажется: какой там труд? Сиди себе на «вышке», смотри матч. Однако ошибка арбитра может испортить не только его репутацию, но и помешать течению игры.

Один из самых узнаваемых теннисных арбитров – француз Кадер Нуни. Он признается: для того чтобы судить финалы Больших шлемов, нужно пройти долгий путь. Прежде чем получить золотой значок, нужно сдать множество экзаменов и каждый матч на деле доказывать свою состоятельность. Путь от новичка до золотого бейджа может занять десятки лет. Кадер Нуни признается, что в год он обслуживает порядка 250 матчей. Это постоянная концентрация и внимание. Интересно, что раз в год теннисные арбитры обязаны проверять зрение.

Среди известных теннисных судей – португалец Карлос Рамос. Правда, в последнее время его вспоминают в связи со скандальными событиями на US Open-2018 в матче с Сереной Уильямс. Американка играла в финале против молодой японки Наоми Осаки и проигрывала матч, уступив первый сет со счетом 2:6. В ходе второго сета судья на «вышке» Карлос Рамос вынес Уильямс предупреждение за то, что ее тренер Патрик Муратоглу подсказывал ей с трибун, делая жесты руками.

После второго предупреждения за сломанную ракетку Рамос снял с Серены очко, а после того, как она обрушилась на него с оскорблениями, назвав вором и лжецом, присудил гейм сопернице. Уильямс настаивала, что никакой подсказки не было, а Рамос должен отозвать первое предупреждение и извиниться перед ней, однако португалец, известный своей принципиальностью, остался непреклонен.

В то же время от ошибок никто не застрахован. Известная хорватская судья Мария Чичак отмечает: «Судейские ошибки были, есть и будут. Но основная цель – свести их к минимуму таким образом, чтобы они не влияли на результат».

ХОККЕЙ

Достаточно опасная профессия – хоккейный арбитр. Им приходится не только судить игры, но и уворачиваться от летящих шайб и избегать столкновений с игроками. Но есть арбитры, которые за свою долгую карьеру, несмотря на многочисленные попадания в них шайб, ни разу не покидали лед досрочно. Одним из таких стал Рэй Скапинелло, обслуживавший матчи НХЛ более 33 лет – с 1971 по 2004 год. «Скамп», как прозвали Скапинелло, работал на матчах, в которых играли Бобби Орр, Фил Эспозито, Уэйн Гретцки, Марио Лемье и множество других легенд мирового хоккея. За свои заслуги в ноябре 2009 года Скапинелло был избран в Зал Хоккейной Славы.

Пожалуй, самым узнаваемым рефери НХЛ и всего мирового хоккея можно считать Билла Макрири. Его всегда отличали два фирменных знака – знаменитые усы и особая манера проводить стартовое вбрасывание. Макрири подъезжал к центральному кругу, подбрасывал шайбу в воздухе, ловил ее и лишь после отправлял на лед.

Билл судил матчи НХЛ на протяжении 26 лет, а вершиной своей карьеры Макрири считает финал хоккейного турнира на Олимпиаде-2002. Тогда за «золото» боролись сборные Канады и США. Это был первый случай в истории, когда финальный матч доверили обслуживать представителю страны, сборная которой принимала участие в поединке. Настолько был высок уровень доверия к этому судье.

«В работе я всегда руководствовался двумя принципами – во-первых, игра должна быть честной, во-вторых, безопасной. Я всегда избегал споров с тренерами – они ни к чему хорошему не приводят, и выиграть в споре нельзя, можно лишь проиграть. Напротив, я старался в таких ситуациях сохранять спокойствие, сдерживать все эмоции, и, знаете, это здорово помогало» – рассказывает Билл МАКРИРИ.



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ФУТБОЛ

Один из самых известных футбольных арбитров – англичанин Грэм Полл. Выдающийся рефери судил матчи на разном уровне на протяжении 26 лет, обслужив в общей сложности более 1,5 тыс. игр. Полл судил поединки финальной части чемпионатов Европы, чемпионатов мира, а также финал Кубка УЕФА-2005. При этом даже опытные судьи не застрахованы от курьезов. На Чемпионате мира-2006 в матче Хорватия-Австралия Грэм Полл умудрился показать сразу три желтые карточки хорвату Шимуничу, не удалив игрока с поля после второй карточки. Из-за последовавшей критики Полл заявил, что осознает свою ошибку, и прекратил работать на международных матчах.

Интересны случаи, когда судейство матчей – не основное занятие для арбитра. Так, Франк де Блекере, который семь раз признавался лучшим арбитром Бельгии, работает менеджером в компании по производству дверей и лестниц.

А швейцарец Массимо Бузакка сам себя называет судьей от Бога. С этим был согласен и интернет-ресурс WorldReferee.com, в свое время включавший Бузакку в пятерку лучших действующих футбольных рефери в мире.