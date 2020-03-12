НБА приостановила сезон из-за заражения игрока лиги коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон после того, как у игрока «Юты» обнаружили коронавирус Covid-19. Об этом лига сообщила в своем официальном твиттере, пишет tjournal.



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Тест центрового «Юты» Руди Гобера дал положительный результат за несколько часов до матча с «Оклахомой».

Вся команда «Юты» осталась на карантине в Оклахоме, сообщает главный инсайдер НБА Эдриан Войнаровски. Игроки всех команд, с которыми «Юта» играла в последние 10 дней, проведут две недели на карантине.

К 12 марта в мире более 125 тысяч человек заражены коронавирусом Covid-19. Более 4,5 тысячи человек умерли от него. По всему миру отменяют массовые мероприятия: в спорте это уже сделала футбольная Серия А в Италии — чемпионат приостановили до 3 апреля.