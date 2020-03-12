Эпидемия смешала все планы белорусских баскетболисток

Женская сборная Беларуси по баскетболу не сумела третий раз в истории пробиться на Олимпиаду. Девушки не попали в шестерку лучших команд континента на ЧЕ-2019, что позволяло остаться в борьбе за заветную путевку. Подопечные Натальи Трофимовой заняли лишь 13-е место.





Однако Игры-2020 все равно могут не обойтись без участия белорусских баскетболисток. Шансы отобраться в Токио остаются у женской команды в баскетболе 3х3 – дебютанте олимпийской программы. Но в дело вмешивается коронавирус, уже изрядно подпортивший планы сборной.

Что случилось?

С 18 по 22 марта в индийском городе Бенгалулу планировали провести квалификационный турнир для мужских и женских сборных. Однако 4 марта в адрес белорусской федерации пришло письмо от ФИБА, в котором сказано о переносе сроков проведения отборочного турнира. Причиной стал коронавирус.





Также в баскетболе 3х3 перенесли Кубок Азии-2020 в Китае с мая на сентябрь и Кубок Азии-2020 U-17 в Малайзии с июня на октябрь. Чемпионаты Азии U-16, которые должны были пройти в Ливане и Австралии в апреле 2020-го, вообще отменили.





О новом месте и датах олимпийской квалификации ФИБА пока не сообщила. При этом международную федерацию поджимают сроки. Матчи, запланированные на Бенгалулу, должны пройти до старта другого отборочного турнира на Олимпиаду, который состоится в Будапеште с 24 по 26 апреля. В баскетбольных кругах говорят, что к концу текущей недели ФИБА соберет заседание, где определятся с новой локацией квалификации в Токио.





Какой вообще отбор?

Всего в Токио у мужчин и женщин в баскетболе 3х3 сыграют по восемь сборных. У четыре женские команды-участницы уже известны – это Китай, Монголия, Россия и Румыния, имеющие высокий мировой рейтинг. Отметим, что Японии вместо двух дали только одну прямую путевку в сумме на женщин и мужчин. Последние оказались выше в рейтинге, поэтому японкам придется наравне со всеми отбираться на домашние Игры.





В Бенгалулу планировалось разыграть три путевки, еще одну – в Будапеште. Всего в Индии ожидали 20 женских сборных, среди которых белорусская. Команды поделили на четыре группы. Беларусь оказалась в одном пуле с Венгрией, Нидерландами, Шри-Ланкой и Эстонией.













По две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал отборочного турнира. Путевки на Олимпиаду-2020 получат победители полуфиналов и сборная, одержавшая победу в матче за третье место.

У наших вообще есть шансы?

Женскую сборную Беларуси возглавляет Юрий Волк. Под его руководством команда в прошлом году завоевала «бронзу» Европейских игр, стала шестой на чемпионате Европы, заняла четвертое место на ЧМ U-23, а также выступала на турах Мировой серии.









Такие результаты внушают оптимизм в главного тренера, который в феврале не побоялся очертить задачи для сборной при выходе на Олимпиаду.





– При самом идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио. Мы даже гипотетически не предполагали, что мы можем приблизиться к этой Олимпиаде, – рассказал Волк.





Кто с белорусской командой борется за Токио?

Изначально планировалось, что белорусская сборная начнет подготовку 9 марта в Минске . Однако девушки так и не собрались. За две недели до сбора Волк обнародовал список из семи баскетболисток, четыре из которых должны были отправиться в Индию:





Марина Иващенко («Марбург», Германия), Анастасия Сущик («Шяуляй», Литва), Дарья Магаляс, Наталья Дашкевич (обе – «Ника», Россия), Татьяна Лихтарович (ESCH, Люксембург), Наталья Ануфриенко, Виолетта Кивляк (обе – «Горизонт», Беларусь).





Больше всего в списке удивляет наличие Лихтарович и Ануфриенко, которые выступают за сборную страны по классическому баскетболу. Татьяна сейчас играет в Люксембурге, однако это не помешало белорусской стороне договориться на временное отсутствие баскетболистки в клубе. Но сейчас сроки сбора и олимпийской квалификации изменят, поэтому федерации вновь придется начинать переговоры с ESCH. При этом сама Лихтарович не прочь побороться за Токио.





– С удовольствием бы поучаствовала. Единственное – вопрос в сроках проведения матчей сборной и клуба. Иногда тяжело все совместить. А так, конечно, есть желание поиграть и помочь команде. Тем более с баскетболом 3х3 я знакома. Летом играла, пробовала для себя. Физически, конечно, непросто, я была вся в синяках, но это весело, интересно, – рассказывала «Трибуне» Лихтарович пару недель назад.









Что касается Ануфриенко, то недавно баскетболистка вышла из декретного отпуска. Сейчас она защищает цвета «Горизонта». Наталья уже успела провести девять матчей в чемпионате Беларуси, в среднем набирая по 6,2 очка и отдавая по 3,9 результативных передачи. Кроме Ануфриенко в сборную 3х3 коуч «Горизонта» Трофимова перед стартом плей-офф была готова отпустить Кивляк.





Ходили разговоры, что к команде могут присоединиться еще несколько баскетболисток с именами. «Представляете, если бы удалось выпустить на площадку Елену Левченко, Татьяну Лихтарович и Екатерину Снытину! Кстати, некоторые игроки сборной уже сейчас активно интересуются: как попасть с командой 3х3 на Олимпиаду, предлагают приезжать на сборы и готовиться. С таким составом мы бы точно смогли тягаться и с француженками, и даже с американками», – говорил Волк несколько лет назад. Кроме этого тренер рассказывал, что вел переговоры со Снытиной перед чемпионатом мира и Европейскими играми.





Также в упомянутом списке находятся все бронзовые призеры Европейских игр-2019 – Дашкевич, Иващенко, Магаляс и Сущик. Отметим, что все они выступают в иностранных командах. Так что федерации и тренеру вновь предстоят переговоры с клубами, чтобы заполучить девушек в расположение сборной.





– Мы сами с нетерпением ждем информацию от Международной федерации баскетбола. Как только ФИБА определится со сроками Олимпийской квалификации, все об этом сразу узнают. К сожалению, ничего нового сказать не могу. Все наши процессы, сборы и планы подготовки зависят от данного решения. Надеемся, оно будет принято в самое ближайшее время, – рассказал «Трибуне» Волк.



