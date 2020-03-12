Самую дорогую квартиру, проданную в Минске в начале года, оценили в $448 тыс.

Cтоличные застройщики с начала года повысили цены на 5-10%. Несмотря на это в январе в Минске купили 900 квартир, в феврале — более 1 тыс.





realt.by Артем Сахаревич. Рынок квартир «разогрет» и может оставаться таким вплоть до конца весны, считает аналитикАртем Сахаревич.





Основная причина происходящего на рынке недвижимости — очередное снижение ставки рефинансирования, а также нестабильная ситуация с курсом доллара, предполагает эксперт.





Ставка рефинансирования теперь позволяет выходить на рынок даже тем, кто имеет 25-30% стоимости квартиры.





Самая дорогая квартира, проданная в столице в начале года, располагалась на улице Ратомской: 279 кв. метров оценили в $448 тыс. Самая дешевая квартира — 30-метровая на улице Голубева — стоила $35 тыс.



