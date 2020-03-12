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Самую дорогую квартиру, проданную в Минске в начале года, оценили в $448 тыс.
Источник материала: Партизан
За январь-февраль в Минске продано почти 2 тыс. квартир, но рекорд 2018 года не побит
Cтоличные застройщики с начала года повысили цены на 5-10%. Несмотря на это в январе в Минске купили 900 квартир, в феврале — более 1 тыс.
Рынок квартир «разогрет» и может оставаться таким вплоть до конца весны, считает аналитик
Основная причина происходящего на рынке недвижимости — очередное снижение ставки рефинансирования, а также нестабильная ситуация с курсом доллара, предполагает эксперт.
Ставка рефинансирования теперь позволяет выходить на рынок даже тем, кто имеет 25-30% стоимости квартиры.
Самая дорогая квартира, проданная в столице в начале года, располагалась на улице Ратомской: 279 кв. метров оценили в $448 тыс. Самая дешевая квартира — 30-метровая на улице Голубева — стоила $35 тыс.
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За январь-февраль в Минске продано почти 2 тыс. квартир, но рекорд 2018 года не побит
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